85-летняя женщина, у которой практически нет морщин, делится секретами ухода за кожей

Секрет сияющей кожи Ен Чжа Джу оказался вовсе не в дорогих процедурах, а в осознанном подходе к питанию, защите от солнца и разумном, простом уходе.

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Когда Ава Ли из США, блогер и основательница бренда по уходу за кожей byAVA, опубликовала в Instagram видео о бьюти-рутинах своей 85-летней бабушки Ен Чжа Джу, пользователи платформы были поражены — кожа пожилой женщины выглядела безупречно: гладкая, сияющая и практически без морщин.

Ли назвала внешний вид кожи бабушки "стеклянным" — термином, который в бьюти-индустрии обозначает идеально гладкое и сияющее лицо.

Несмотря на то что гены, безусловно, играют свою роль в процессе старения, Ава уверена: секрет кроется в образе жизни и уходе, которому Джу следует десятилетиями.

Белки, солнцезащита и минимализм в уходе

Одним из главных принципов Джу — сбалансированное питание. По словам Ли, бабушка всегда делает акцент на зелени, углеводах и белках, особенно предпочитая рыбу. Она ест ее 4–5 раз в неделю. Как пояснил дерматолог из Манхэттена доктор Дерек Чан, белок жизненно важен для выработки коллагена — одного из главных "строительных материалов" кожи.

Ава Ли вместе с бабушкой Фото: Instagram

Солнцезащита — еще один ключ к молодости. Джу начала пользоваться средствами с SPF еще в 30 лет и до сих пор не выходит из дома без солнцезащитного крема, шляпы и длинных рукавов. Эксперты подчеркивают: регулярное использование SPF и защита от ультрафиолета — один из самых действенных способов сохранить кожу молодой.

Уход Джу за кожей отличается простотой. Несмотря на доступ к разнообразным средствам (благодаря блогерской деятельности внучки), она отдает предпочтение базовым увлажняющим кремам от недорогих корейских брендов. По словам дерматологов, увлажнение помогает поддерживать защитный барьер кожи и предотвращает появление морщин.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.