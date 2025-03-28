В США успешно испытали лазерное оружие против дронов: на что оно оказалось способным

Лазерная система Aurelius Systems подожгла квадрокоптер на расстоянии 110 метров, используя мобильную систему питания Chariot.

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Военно-морские силы США недавно испытали систему лазерного оружия, разработанную Aurelius Systems. Об этом пишет портал Army Recognition, ссылаясь на отчет Министерства обороны от 20 марта.

Aurelius Systems в сотрудничестве с группой Joint Interagency Field Experimentation (JIFX) провела демонстрацию боевой стрельбы в Школе последипломного образования ВМС США (NPS). Лазерное оружие успешно поразило небольшие квадрокоптеры на расстоянии 50 и 110 метров. Последнее было самым дальним успешным применением лазера Aurelius на сегодняшний день.

Стоит отметить, в декабре ВСУ сообщили о том, что Украина создала собственное лазерное оружие. По словам командующего СБС Вадима Сухаревского, оно может сбивать самолеты на высоте более 2 км.

Aurelius LWS (Laser Weapon System) была развернута на вершине удаленного холма и работала в режиме часового, автономно следя за небом и землей, обнаруживая угрозы и отслеживая цели в реальном времени. Используя волоконный лазер ближнего инфракрасного диапазона, система успешно поражала как статичные, так и движущиеся беспилотники, демонстрируя свою готовность к применению войсками на тактическом уровне. Судя по фото, БПЛА были статично закреплены на металлических шестах.

По словам генерального директора Aurelius Systems Майкла Лафрамбуаза, способность системы обнаруживать, отслеживать и уничтожать воздушные цели во время их маневрирования демонстрирует ее растущую оперативную эффективность.

Испытания прошли на площадке JIFX с помощью Chariot Defense компактной высоковольтной аккумуляторной системы Chariot. Она заменила три громоздких генератора на ископаемом топливе и обеспечила питание лазеров и сохранила достаточно энергии еще более 1000 выстрелов. Низкие акустические и тепловые сигнатуры батареи повышают выживаемость и мобильность — ключевые характеристики для развертывания систем направленной энергии на поле боя.

Лазерное оружие приобретает все большую значимость в военной доктрине США из-за своих явных преимуществ по сравнению с обычными кинетическими системами. К ним относятся скорость света, высокая точность и масштабируемое, невзрывное воздействие, что делает его идеальным для случаев, когда нужно свести к минимуму сопутствующий ущерб.

Что особенно важно, лазерное оружие предлагает значительно более низкую стоимость за выстрел — всего несколько долларов за электроэнергии по сравнению с десятками тысяч долларов для обычных перехватчиков или ракет. Поэтому оно особенно хорошо подходить для борьбы с дешевыми угрозами, которые враг может применять массово, например, с группами дронов, барражирующими боеприпасами, даже с залпами артиллерийских снарядов или ракет.

Площадка JIFX объединила десятки новых технологических компаний, военных инженеров и опытных в боевых действиях студентов-бойцов в NPS для тестирования, создания прототипов и проверки новых оборонных возможностей в реалистичных условиях. Эти связанные друг с другом мероприятия не только ускоряют разработку технологий двойного назначения, но и напрямую поддерживают приоритет Пентагона по развертыванию передовых систем в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), беспилотные системы и борьба с беспилотниками.

Кстати, накануне в России провели свои испытания лазера против дронов, на них присутствовал заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Украинские эксперты проанализировали демонстрацию и предположили, что россияне сделали постановочный ролик, не соответствующий действительности.