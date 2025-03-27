В РФ показали испытания лазера против БПЛА: эксперты заметили важную деталь (видео)

По словам главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, новые лазерные комплексы должны противостоять беспилотникам, которые Украина активно применяет на территории России.

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Заместителю председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрию Медведеву продемонстрировали новое лазерное оружие, предназначенное для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет российский портал ТАСС.

Испытание лазерного оружие в РФ

Сообщается, что во время поездки в Центральный федеральный округ Медведев отметил возросшую активность украинских дронов на территории РФ. Он призвал развернуть комплексы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников. В частности, речь шла о лазерном оружии.

Название лазерного оружия не упоминается, однако ранее стало известно, что россияне разрабатывают комплексы "Слепыш", которые должны ослеплять камеры дронов лазером, на расстоянии до 100 м, создавая пятно диаметром 1 м.

"Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить сейчас, основаны на новых физических принципах. Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", — сказал глава Совбеза РФ.

В сети также появилось видео, где Медведеву показывают якобы испытания лазера против БПЛА. На видео обратили внимание эксперты портала "Милитарный", отметив, что лазер 20 секунд жжет хвост дрона на расстоянии почти 420 метров, после чего внезапно взрывается боевая часть в носовой части аппарата. При этом хвост, на который светил лазер, остался невредимым.

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Учитывая это, в издании предположили, что Медведеву показали постановочный видеоролик. Эксперты также не исключают, что российским разработчикам нужно было показать какой-то "результат", чтобы дальше получать финансирование.

Напомним, Силы обороны Украины уже используют в борьбе с "Шахедами" отечественные лазерные комплексы от компании Laser Guard Systems.