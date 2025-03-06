Уровень указки с Aliexpress: смогут ли комплексы "Слепыш" преодолеть украинские дроны

Заявленные россиянами характеристики системы "Слепыш" не произвели большого впечатления на украинского разработчика лазеров против "Шахедов", но не стоит их недооценивать.

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Россияне готовятся серийно производить новые лазерные комплексы "Слепыш", предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Фокус обсудил эту технологию с Кириллом Скоробагатько, представителем украинской компании Laser Guard Systems, которая создает лазерные системы против "Шахедов".

Возможности "Слепыша" не впечатляют

Комплексы "Слепыш" в России разрабатывают при поддержке акселератора "Центр беспилотных систем и технологий". Первую информацию о них обнародовали 14 декабря 2024 года на съезде партии "Единая Россия", когда прототип показали заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. В конце января директор по развитию проекта Дарья Жданова сообщила, что "Слепыш" уже проходит боевые испытания, а в 2025 году должны запустить серийное производство и уже поставлять в Вооруженные силы.

Разработчики говорят, что эти комплексы должны ослеплять камеры дронов лазером, на расстоянии до 100 м, создавая пятно диаметром 1 м. Технология призвана бороться в первую очередь против ударных коптеров типа FPV, чтобы ни оператор-человек, ни "машинное зрение" системы автоматической доводки не могли видеть цель на ближней дистанции, а значит и точно попадать там, где не действуют радиоэлектронные средства защиты.

Российский лазерный комплекс "Слепыш" уже проходит испытания Фото: Telegram

В Laser Guard подтвердили Фокусу, что это возможно, но никакой значительной инновации здесь нет. По словам Кирилла Скоробагатько, оптическую камеру FPV-дрона можно ослепить даже фонариком смартфона, вопрос лишь в том, на каком расстоянии и как точно можно навести пятно света, а потом его удерживать на цели. На 100 метров может добить обычная лазерная указка с Aliexpress, если ее точно навести.

"Я думаю, они что-то вроде указки вставили внутрь этого "Слепыша", если пятном 1 метр ослепляют на 100 м. Я точно не знаю, потому что не видел физически этот "Слепыш", но понимаю, что его можно и улучшить. Это довольно базовые характеристики, с которых можно только начинать тестирование. Такие тестирования у нас лично состоялись полгода назад", — прокомментировал Кирилл.

Заявления пока не впечатляют, специалист призвал не недооценивать врага, ведь российские разработчики могут не раскрывать все карты и испытать то, о чем еще не осветили. Сейчас украинцам стоит следить за их начинаниями и делать собственные системы.

Искусственный интеллект "Слепыша"

Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", в своем Telegram-канале сообщил, что "Слепыш" использует систему искусственного интеллекта, для обучения которой использовали базу данных из 120 млн файлов, а наводится с помощью камеры и тепловизора. Сейчас трудно предсказать, как это будет работать на практике, возможно, она действительно сможет эффективно сопровождать и слепить FPV-дроны на заявленном расстоянии, ведь технологии подвижных оптических головок, обнаружения целей и самонаведения сейчас очень активно развиваются как в Украине, так и в России.

Россияне планируют массово производить лазерные системы "Слепыш" Фото: russian.rt.com

"Пока, насколько мне известно, это там не распространено на поле боя, тестирование — это очень абстрактные термины, и тестировать можно что-то 20 лет и ни к чему не прийти. Вот. Поэтому надо смотреть, как оно будет реально работать. Разработки в этом направлении идут, и я верю, что так или иначе оно будет распространяться и развиваться, потому что это реально. Но потом пойдет волна противодействия, в принципе, уже есть соответствующие замыслы на случай, если это зайдет массово", — поделился разработчик.

Средство против разведчиков и дронов с оптоволокном

Лазерные системы вроде "Слепыша" могут воздействовать и на дроны с оптоволокном, которые стали большой проблемой на поле боя из-за неуязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы. По информации Кирилла, в этом направлении украинцы тоже работают, испытывая различные инструменты, в том числе лазеры. У Laser Guard Systems другая специализация, но в компанию тоже регулярно поступают подобные предложения.

Обычный лазер сработает против дневной оптической камеры, но не против тепловизионной, потому что он воспринимает другой спектр света — инфракрасный. Установка тепловизора — это одно из направлений противодействия лазерным комплексам противника, хотя оно значительно повышает стоимость БПЛА. Здесь уже не важно, оснащен ли дрон радиосвязью или оптоволокном.

"Это уже действие на противодействие. Как вводят разные частоты на РЭБах, грубо говоря, так и разные спектры света могут действовать на разные оптические системы. Каждая оптика что-то видит, а что-то — нет", — сравнил Кирилл.

Украинский FPV-дрон на оптоволокне Фото: Минобороны Украины

Теоретически мощные лазеры можно использовать против разведывательных БПЛА, которые летают значительно выше 100 метров. У них более сложная оптика, поэтому и ослепить ее сложнее. Вопрос в том, какой мощности будет луч и сможет ли оптическая система его отфильтровать, чтобы сохранить изображение.

"Мы тоже рассматривали это направление, но отказались. Возможно, есть какие-то команды, имеющие другое видение, потому что вопрос довольно свежий, и возникают разные идеи. Какие-то — повторяются, какие-то — уникальные и неочевидные, на первый взгляд. Но когда они дойдут до массового использования, то становятся публичными, все видят это на поле боя и могут дорабатывать как хотят. Таковы правила игры", — отметил собеседник Фокуса.

Украинские лазеры против "Шахедов"

Laser Guard Systems производит комплексы, которые обнаруживают ударные беспилотники "Шахед" с помощью тепловизоров на расстоянии до 6 км (подтверждено боевыми применениями), а затем подсвечивают их лазерными лучами на расстоянии до 10 км. Такую систему уже трудно сравнивать с китайской лазерной указкой, ведь ее мощность раз в 100 выше. Специальная оптическая технология делает из точки полосу с углом раскрытия 5 градусов, благодаря чему пятно света имеет большую площадь.

Кирилл Скоробагатько с системой Laser Guard Systems на выставке Фото: Laser Guard Systems

Сейчас наведение происходит вручную, но Laser Guard Systems уже работает над системой, способной автоматически сопровождать цель. Прототипы уже тестируются в боевых условиях, нужно доработать программное обеспечение, подвижную голову, а также усилить защиту кейсов, чтобы все это надежно работало и в полевых условиях, и при любой погоде.

"Нужно провести действительно много времени за тестовой работой, отработать сценарии. Например, чтобы система не воспринимала птицу за дрон. Я думаю, мы покажем, когда будет что конкретно показать. Это должно произойти в ближайшее время", — добавил Кирилл.

Средства Laser Guard Systems уже используют в боевых условиях мобильные огневые группы ПВО, поэтому иногда жители Киева могут увидеть лазерные лучи в небе. Их можно устанавливать на пикапы, но обычно легче и универсальнее устанавливать отдельно на позиции военного, который ранее управлял прожектором.

"Теперь этот человек держит наш комплекс, который сочетает в себе не только поиск "Шахедов" в темном небе, но и тепловизор, монитор, программное обеспечение, наведение, а также лазер, который намного мощнее прожектора. Если прожектор может адекватно светить, ну, там адекватно 800–1000 метров, то лазер обеспечивает 2–3 км визуального наблюдения, а сам луч бьет на 10 км", — рассказал представитель.

Один комплекс помогает всем огневым группам вокруг в радиусе около 10 км, потому что они понимают: если видно лазерный луч, то там уже нашли "Шахед" и указывают, где он конкретно летит. Это увеличивает время "активной огневой работы" по цели, а также упрощает поиск следующим МВГ, что в конечном итоге повышает вероятность успешного уничтожения дрона. Расчеты ПВО заранее знают, что к ним летит "Шахед", и начинают стрелять раньше, не дожидаясь, пока до него добьет луч прожектора.

Презентация Laser Guard Systems (предыдущая версия комплекса)

Были случаи, когда россияне оснащали "Шахеды" камерами, но Laser Guard Systems не ставят своей целью ослеплять их. Как пояснил Кирилл Скоробогатько, их оптика должна быть сложнее, чем у FPV-дронов, поэтому способ может не сработать.

В Laser Guard Systems желают, чтобы их "противошахедные" системы получили все мобильные группы ПВО Украины, и это вполне реально. Один комплекс, в зависимости от комплектации, стоит около $10 000 и при правильном использовании может работать годами, окупая затраты. Сравнить можно с автомобилями, которые используют такие подразделения.

"Даже если обеспечить каждую вторую или каждую третью группу, то будет очень полезно для общей системы. Или сосредоточить вокруг каких-то важных объектов или районов, то есть правильно распределить по территориям, где оно будет эффективнее работать. Думаю, несколько тысяч систем значительно повлияют на ситуацию", — подсчитал Кирилл.

В начале февраля командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что украинские войска будут сбивать "Шахеды" лазерами. Такое оружие со временем должны получить мобильные огневые группы.

Писали также о специальных тренажерах, которые помогают силам ПВО сбивать "Шахеды" над Украиной. Они используют лазерные технологии и виртуальную реальность, чтобы экономить миллионы долларов на боеприпасах.