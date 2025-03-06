Рівень указки з Aliexpress: чи зможуть комплекси "Слепыш" подолати українські дрони

Заявлені росіянами характеристики системи "Слепыш" не справили великого враження на українського розробника лазерів проти "Шахедів", але не варто їх недооцінювати.

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Росіяни готуються серійно виробляти нові лазерні комплекси "Слепыш", призначені для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Фокус обговорив цю технологію з Кирилом Скоробагатьком, представником української компанії Laser Guard Systems, яка створює лазерні системи проти "Шахедів".

Можливості "Слепыша" не дивують

Комплекси "Слепыш" у Росії розробляють за підтримки акселератора "Центр безпілотних систем і технологій". Першу інформацію про них оприлюднили 14 грудня 2024 року на з’їзді партії "Єдина Росія", коли прототип показали заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Мєдвєдєву. Наприкінці січня директорка з розвитку проєкту Дар’я Жданова повідомила, що "Слепыш" вже проходить бойові випробування, а у 2025 році мають запустити серійне виробництво та вже постачати до Збройних сил.

Розробники кажуть, що ці комплекси мають засліплювати камери дронів лазером, на відстані до 100 м, створюючи пляму діаметром 1 м. Технологія покликана боротися насамперед проти ударних коптерів типу FPV, щоб ані оператор-людина, ані "машинний зір" системи автоматичного доведення не могли бачити ціль на ближній дистанції, а значить і точно влучати там, де не діють радіоелектронні засоби захисту.

Російський лазерний комплекс "Слепыш" вже проходить випробування Фото: Telegram

У Laser Guard підтвердили Фокусу, що це можливо, але ніякої значної інновації тут немає. За словами Кирила Скоробагатька, оптичну камеру FPV-дрона можна засліпити навіть ліхтариком смартфона, питання лише у тому, на якій відстані і як точно можна навести пляму світла, а потім її утримувати на цілі. На 100 метрів може добити звичайна лазерна указка з Aliexpress, якщо її точно навести.

"Я думаю, вони щось на кшталт указки вставили всередину цього "Слепыша", якщо плямою 1 метр засліплюють на 100 м. Я напевне не знаю, бо не бачив фізично цей "Слепыш", але розумію, що його можна і покращити. Це доволі базові характеристики, з яких можна тільки починати тестування. Такі тестування у нас особисто відбулися пів року тому", – прокоментував Кирило.

Заяви поки не дивують, фахівець закликав не недооцінювати ворога, адже російські розробники можуть не розкривати всі карти і випробувати те, про що ще не висвітлили. Зараз українцям варто слідкувати за їх починаннями та робити власні системи.

Штучний інтелект "Слепыша"

Український військовий експерт Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", у своєму Telegram-каналі повідомив, що "Слепыш" використовує систему штучного інтелекту, для навчання якої використали базу даних зі 120 млн файлів, а наводиться за допомогою камери та тепловізора. Зараз важко передбачити, як це працюватиме на практиці, можливо, вона дійсно зможе ефективно супроводжувати та сліпити FPV-дрони на заявленій відстані, адже технології рухомих оптичних головок, виявлення цілей та самонаведення зараз дуже активно розвиваються як в Україні, так і у Росії.

Росіяни планують масово виробляти лазерні системи "Слепыш" Фото: russian.rt.com

"Поки, наскільки мені відомо, це там не розповсюджене на полі бою, тестування — це дуже абстрактні терміни, і тестувати можна щось 20 років і ні до чого не прийти. Ось. Тому треба дивитися, як воно буде реально працювати. Розроблення у цьому напрямку йдуть, і я вірю, що так чи інакше воно буде розповсюджуватися і розвиватися, тому що це реально. Але потім піде хвиля протидії, в принципі, вже є відповідні задуми на випадок, якщо це зайде масово", — поділився розробник.

Засіб проти розвідників та дронів з оптоволокном

Лазерні системи на кшталт "Слепыша" можуть впливати й на дрони з оптоволокном, які стали великою проблемою на полі бою через невразливість до засобів радіоелектронної боротьби. За інформацією Кирила, у цьому напрямку українці теж працюють, випробовуючи різні інструменти, зокрема лазери. У Laser Guard Systems інша спеціалізація, але до компанії теж регулярно надходять подібні пропозиції.

Звичайний лазер спрацює проти денної оптичної камери, але не проти тепловізійної, бо він сприймає інший спектр світла — інфрачервоний. Встановлення тепловізора — це один з напрямків протидії лазерним комплексам противника, хоча воно значно підвищує вартість БпЛА. Тут вже неважливо, чи дрон оснащений радіозв’язком, чи оптоволокном.

"Це вже дія на протидію. Як запроваджують різні частоти на РЕБах, грубо кажучи, так і різні спектри світла можуть діяти на різні оптичні системи. Кожна оптика щось бачить, а щось — ні", — порівняв Кирило.

Український FPV-дрон на оптоволокні Фото: Міноборони України

Теоретично потужні лазери можна використовувати проти розвідувальних БпЛА, які літають значно вище за 100 метрів. У них складніша оптика, тому й засліпити її складніше. Питання у тому, якої потужності буде промінь і чи зможе оптична система його відфільтрувати, щоб зберегти зображення.

"Ми теж розглядали цей напрямок, але відмовилися. Можливо, є якісь команди, що мають інше бачення, бо питання доволі свіже, і виникають різні ідеї. Якісь — повторюються, якісь — унікальні і неочевидні, на перший погляд. Але коли вони дійдуть до масового використання, то стають публічними, всі бачать це на полі бою і можуть допрацьовувати як хочуть. Такі правила гри", — зазначив співрозмовник Фокусу.

Українські лазери проти "Шахедів"

Laser Guard Systems виготовляє комплекси, які виявляють ударні безпілотники "Шахед" за допомогою тепловізорів на відстані до 6 км (підтверджено бойовими застосуваннями), а потім підсвічують їх лазерними променями на відстані до 10 км. Таку систему вже важко порівнювати з китайською лазерною указкою, адже її потужність разів у 100 вища. Спеціальна оптична технологія робить з точки смугу з кутом розкриття 5 градусів, завдяки чому пляма світла має більшу площу.

Кирило Скоробагатько із системою Laser Guard Systems на виставці Фото: Laser Guard Systems

Зараз наведення відбувається вручну, але Laser Guard Systems вже працює над системою, здатною автоматично супроводжувати ціль. Прототипи вже тестуються у бойових умовах, потрібно доробити програмне забезпечення, рухому голову, а також посилити захист кейсів, щоб все це надійно працювало і в польових умовах, і за будь-якої погоди.

"Потрібно провести дійсно багато часу за тестовою роботою, відпрацювати сценарії. Наприклад, щоб система не сприймала птаха за дрон. Я думаю, ми покажемо, коли буде що конкретно показати. Це має статися найближчим часом", — додав Кирило.

Засоби Laser Guard Systems вже використовують у бойових умовах мобільні вогневі групи ППО, тому інколи жителі Києва можуть побачити лазерні промені у небі. Їх можна встановлювати на пікапи, але зазвичай легше та універсальніше встановлювати окремо на позиції військового, який раніше керував прожектором.

"Тепер ця людина тримає наш комплекс, який поєднує в собі не тільки пошук "Шахедів" у темному небі, а й тепловізор, монітор, програмне забезпечення, наведення, а також лазер, який набагато потужніший за прожектор. Якщо прожектор може адекватно світити, ну, там адекватно 800–1000 метрів, то лазер забезпечує 2–3 км візуального спостереження, а сам промінь б’є на 10 км", – розповів представник.

Один комплекс допомагає всім вогневим групам навколо у радіусі приблизно 10 км, бо вони розуміють: якщо видно лазерний промінь, то там вже знайшли "Шахед" і вказують, де він конкретно летить. Це збільшує час "активної вогневої роботи" по цілі, а також спрощує пошук наступним МВГ, що зрештою підвищує ймовірність успішного знищення дрона. Розрахунки ППО заздалегідь знають, що до них летить "Шахед", і починають стріляти раніше, не чекаючи, поки до нього доб’є промінь прожектора.

Презентація Laser Guard Systems (попередня версія комплексу)

Були випадки, коли росіяни оснащували "Шахеди" камерами, але Laser Guard Systems не ставлять собі за мету засліплювати їх. Як пояснив Кирило Скоробогатько, їх оптика має бути складнішою, ніж у FPV-дронів, тому спосіб може не спрацювати.

У Laser Guard Systems бажають, щоб їх "протишахедні" системи отримали всі мобільні групи ППО України, і це цілком реально. Один комплекс, залежно від комплектації, коштує приблизно $10 000 і за правильного використання може працювати роками, окуповуючи витрати. Порівняти можна з автомобілями, які використовують такі підрозділи.

"Навіть якщо забезпечити кожну другу або кожну третю групу, то буде дуже корисно для загальної системи. Або зосередити навколо якихось важливих об'єктів чи районів, тобто правильно розподілити по територіях, де воно ефективніше працюватиме. Думаю, декілька тисяч систем значно вплинуть на ситуацію", — підрахував Кирило.

На початку лютого командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідовив, що українські війська збиватимуть "Шахеди" лазерами. Таку зброю з часом мають отримати мобільні вогневі групи.

Писали також про спеціальні тренажери, які допомагають силам ППО збивати "Шахеди" над Україною. Вони використовують лазерні технології та віртуальну реальність, щоб економити мільйони доларів на боєприпасах.