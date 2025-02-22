Економлять мільйони доларів: як лазери та VR допоможуть Україні вистояти у війні з РФ

Один постріл з ПЗРК може коштувати сотні тисяч доларів, а щоб навчитися добре стріляти, військовому потрібно хоча б 40 пусків. Logics7 розробила технологію, яка посилює ЗСУ без зайвих витрат.

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Після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення іноземної допомоги, Україні потрібно максимально раціонально використовувати боєприпаси, і у цьому зараз дуже допомагають новітні тренажери на базі лазерної та VR технологій. Фокус поспілкувався з представниками української компанії "Logics7 Україна", яка їх створює для військових.

Зберігає життя та мільйони доларів

Українська армія використовує багато "розумної" зброї від ПТРК та ПЗРК, переданих західними партнерами, до роботизованої техніки, але всім цим треба вміти користуватися. І найкращу підготовку зараз забезпечують симулятори.

"Коли почалася повномасштабна війна, ми бачили цю потребу, тому що хлопці розповідали страшні й жалісні речі, що вони гуглили, дивилися ролики з YouTube в окопі про те, як стріляти з NLAW, Taurus T4 тощо. Наразі через те, що різні країни надали нам різні моделі зброї, яка виконує одні функції, але різні за виглядом, різні за органами керування, під час підготовки не можна постріляти з кожної", – зазначив власник компанії та ідейний засновник проєкту Ігор Бєлов.

У деяких випадках постріл коштує дуже дорого (десятки тисяч доларів), а деякі сценарії майже неможливо відтворити на полігоні, наприклад, стрільбу по винищувачу. При цьому оператору ПЗРК потрібно зробити близько 40-50 навчальних пусків, аби зрозуміти, як працює зброя. Тому доцільно тренуватися у режимі симуляції.

Тренажери Logics7 вчать бійців ЗСУ стріляти із ПЗРК Фото: Logics7

По-перше, тренування і вироблені навички зберігають життя військовим, адже вони вчаться правильно діяти у тих чи інших ситуаціях, влучніше стріляти і швидше знищувати ворога. Йдеться не тільки про ворожих солдатів або техніку, а й про ракети та дрони, через які гинуть мирні жителі України.

"Якщо рахувати, що ракета ПЗРК потрапить в ціль, то вона знищить літак ворога, який коштує від 20 до 80 млн доларів. А якщо порахувати, що той знищений літак не виконає своє завдання і не знищить інфраструктуру чи об'єкт, на який націлився, то це взагалі інша історія", – прокоментував Ігор Бєлов.

По-друге, тренажери бережуть гроші. На його думку, пересічні громадяни не розуміють, що війна — це мільярди гривень, які кожен день витрачаються тільки на боєприпаси. Якщо зекономити 5% боєприпасів — то зберігається величезна сума грошей. Більшість тренажерів коштують як один постріл чи навіть менше, тому швидко окуповуються. Постріл із іноземних гранатометів коштує десятки тисяч доларів, ПТРК і ПЗРК – сотні. І якщо військовий зробить один ефективний постріл, то це окупить тренування.

Одна з військових частин, яка співпрацювала з Logics7 і використовувала таку систему за 20 км від фронту, підрахувала, що за дев'ять місяців придбання окупилося 1800 разів.

"Це саме про невитрачені, зекономлені боєприпаси без урахування логістики, паливо-мастильних матеріалів, використання полігонів тощо", – розповів Ігор Бєлов.

Існують системи, які тренують керувати дронами. Реалізувати це за допомогою комп’ютера та контролера легко, адже військові так само керують ними на полі бою. Тут теж є велика вигода, адже безпілотники можуть коштувати понад мільйон доларів, і такий апарат просто втратити через брак навичок або досвіду. Інші системи дозволяють віртуально використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Лазери на службі ЗСУ

Невелике приміщення у Києві оснащене різними видами тренажерів. Як пояснили розробники, існує два основні типи: один використовує проєктор та лазерні промені, а інший – комп’ютери та гарнітури віртуальної реальності.

Лазерна технологія працює разом із зображенням, створеним на стіні або екрані за допомогою проєктора. Утворюється двовимірне зображення, на якому рухаються люди і бронетехніка. Тримаючи у руках відповідну зброю, боєць повинен цілитися та уражати наземні цілі, тренуючи навички. Всього Logics7 пропонує близько 30 виробів для лазерних тренажерів, у тому числі пістолетів, кулеметів, автоматичних гвинтівок.

Макети зброї Logics7 для лазерного тренажера Фото: Фокус

Для багатьох з них створені реалістичні макети, які відтворюють вагу, форму, прицільні засоби, елементи керування тощо, інколи навіть встановлюють механізми пневматичної або електричної віддачі. Розробники намагаються зробити так, щоб кожна кнопка натискалася з таким з таким зусиллям, як і відповідник на реальній зброї, щоб якомога краще передати досвід бійцю.

Макети гранатометів Logics7 для тренування Фото: Фокус

"Ми зараз зробили вже все, починаючи від пістолетів "Форт", "ПМ", Glock, і закінчуючи, комплексом NLAW – це найскладніше, скоріше за все, хоч ми його зробили ледь не першим, – розповів Едуард Бразас, менеджер з навчання та впровадження тренувальних систем. — Ідея була ще й у тому, зацифрувати наявний "зоопарк" озброєння і зробити можливість тренуватися на ньому, щоб бійці могли на тренажерах ознайомитись з тим, що може потенційно десь колись трапитися. Якщо не буде можливості на полігоні постріляти холостими, то принаймні взяти макет масогабаритний, постріляти, зрозуміти органи керування, правила прицілювання, звикнути до прицілу, тобто все це пройти. Потім вже у реальному житті він буде розуміти, про що мова, не буде губитись", – пояснив представник Logics7".

Макети пістолетів для лазерного тренажера Logics7 Фото: Фокус

Компанія працювала у цій сфері ще до 2022 року, а зараз у неї налагоджене власне виробництво, працює відділ розробки та досліджень (R&D), тож значну частину компонентів вона може виготовляти самостійно.

Для багаторазової зброї, у тому числі для автоматів та кулеметів, інженери створили спеціальні модулі, які можна навісити на реальну зброю. Наприклад, у випадку з автоматичною гвинтівкою Калашникова військовий може почепити на дуло своєї власної зброї одну частину модуля, яка фіксує напрямок пострілу, а іншу прикріпити біля спускового гачка (фіксує натискання і сам момент пострілу). Там, де віддача критично важлива (автоматичні гранатомети АГС-17 і МК-19), компанія використовує пневматичні модулі імітації віддачі.

Лазерний обвіс Logics7 для автомата Калашникова Фото: Фокус

"Ми всі розуміємо, що підготовка з тренажерами ніколи не замінить реальну стрільбу на полігоні. Це ж різні речі, і вона є просто одним із елементів базової військової підготовки, а також підтримання боєздатності бійця окремого і підрозділу взагалі", – запевнили у компанії.

Симуляція повітряного бою

Для тренування з ураження повітряних цілей використовують систему віртуальної реальності, адже на двовимірному екрані не відтвориш бій на 360 градусів. Існують симуляції для стрільби з кулемета по безпілотниках типу "Шахед", використання переносних зенітно-ракетних комплексів і навіть захисту від FPV-дронів за допомогою дробовика.

Військовослужбовець з мобільної вогневої групи тренується збивати "Шахеди"

Logics7 робить точні макети комплексів "Стінгер", "Ігла" і "Перун", а також виробляє модулі для справжніх кулеметів. Програмне забезпечення дозволяє працювати як у справжньому житті з тими ж обмеженнями і можливостями. Його доробляли близько року, бо дуже важко дістати інформацію про реальне бойове використання зброї, її просто немає у відкритому доступі, тому практичний досвід отримували здебільшого від військових.

"Пускові теж робимо повністю самі з відтворенням всіх органів керування і так далі, щоб воно відповідало дійсності", – поділився Едуард.

На місці своєї дислокації військові можуть встановити VR-систему і використовувати для тренування власні ПКМ, Browning, ДШК, НСВ, КПВТ, MG 42, спарені "Максими" тощо, встановлені на вантажівки. Тобто все максимально наближене до умов, у яких мобільним вогневим групам доведеться працювати під час повітряної тривоги.

Після опанування елементів індивідуальної вогневої підготовки, військові переходять до групової підготовки, щоб мобільні вогневі групи вчилися разом. Командир розрахунку сидить на комп'ютері, в нього є радар, зв’язок з різними службами, стрілець з кулемета, оператор ПЗРК та навідник стоять за своїми тренажерами для навідника, і все це поєднано в межах однієї вправи.

Мобільність

"Після 22-го року, коли вже трохи зрозуміли взагалі, про що мова, ми для себе визначили два головних принципи: мобільність і безпечність, коли інструктор їде до бійців, а не бійці їдуть кудись в навчальний центр. Тобто перевернути процес підготовки з ніг на голову", – каже Едуард.

Так Logics7 почала виробляти мобільні тренажерні системи. В їх основі лежить "базовий кейс" вагою 30 кг з вбудованим комп’ютером і проєктором, який має ступінь захисту IP 67, тому може без проблем потрапити під дощ, сніг і так далі. Його можна встановити на відстані 3 м до стіни у затемненій кімнаті, тобто приміщення у 15 квадратних метрів вже достатньо для проведення тренування зі стрільби.

І друга частина — програмне забезпечення, яке допомагає відобразити певні сценарії бойових дій, яка враховує математику, балістику, враховує погодні умови і як погодні умови впливають вітер або температура, як впливають на траєкторію польоту кулі, гранати, боєприпасу під час пострілу, і може відобразити будь-який сценарій бойових дій, який вже відбувся, або який спроєктований до наступного бою, щоб можна було потренувати перед його початком те, що запланував командир будь-якого рівня.

Групові заняття

Кейси можна об'єднати в загальну систему, яка працюватиме вже як тактичний тренажер не стільки для бійця, скільки для командира відділення, це напрямок Logics7 зараз активно розвиває. Інструктор надає інформацію про ситуацію, відповідно до якої сержант має створити картку вогню, продумати, якого бійця, з якою зброєю і куди поставити, дати бойові розпорядження.

Потім ситуація відтворюється інструктором у програмному забезпеченні і запускається вправа. Часом це дешевше, простіше і безпечніше, ніж тренуватися на полігоні. Після завершення вправи інструктор аналізують, що було зроблено правильно, а що ні.

Як каже Ігор Бєлов, за допомогою симуляції керівники будь-якого рівня підрозділу можуть керувати процесом, вибудовувати стратегію і дивитися, як вона виконується і який є певний результат. Компанія розбудовує систему таким чином, щоб у ній були присутні всі види роду військ, щоб вони працювали і взаємодіяли одночасно в одному цифровому просторі. Це надасть можливість відпрацювати всі процеси максимально наближено до реального життя.

Власник Logics7 Ігор Бєлов допомагає військовому під час тренування

Для цього вже додали різноманітні системи керування дронами і засобами РЕБ, які взаємодіють один з одним, тренажер бронетехніки, і все це об'єднали в одну мережу. Далі Logics7 працює над тим, щоб всі ці системи працювали одночасно, аби можна було симулювати бої на рівні бригада проти бригади.

"Тоді процес тренування зробить свою революцію і стане дешевшим, ефективнішим, безпечнішим, і дуже імерсивним. Саме динамічний рух набагато простіше і продуктивніше побудувати саме в системі віртуальної реальності. Я думаю, що майбутня війна — це війна дронів-роботів. Керування роботами у реальності — те саме, що і під час тренування. Думаю, відсоток тренування саме у віртуальних системах буде збільшуватися. І сьогодні керівництво, яке відповідає за тренування у Збройних силах України, Генеральному штабі і у Національній гвардії, воно це розуміє і рухається і так швидко, як можливо", — висловився Ігор Бєлов.

Час від часу інструктори Logics7 безкоштовно виїжджають тренувати воїнів, але основний напрямок діяльності — продаж тренувальних систем військовим частинам. Тренування — це не разова акція, а постійний процес, необхідний, щоб солдати і командири не втрачали набуті навички.

Ми вважаємо, що наразі це найкращий продукт на ринку України і не тільки. Точно можна цим пишатися. Інструктори кожен тиждень кудись виїжджають, когось тренують і у нас на підприємстві групи кожен день. І кожен день ми отримуємо відеозаписи або повідомлення, як хлопці щось збивають або інший зворотній звязок. І саме це дозволяє нам вдосконалювати наші продукти", — висловився Едуард.

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