Экономят миллионы долларов: как лазеры и VR помогут Украине выстоять в войне с РФ

Один выстрел из ПЗРК может стоить сотни тысяч долларов, а чтобы научиться хорошо стрелять, военному нужно хотя бы 40 пусков. Logics7 разработала технологию, которая усиливает ВСУ без лишних затрат.

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После того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении иностранной помощи, Украине нужно максимально рационально использовать боеприпасы, и в этом сейчас очень помогают новейшие тренажеры на базе лазерной и VR технологий. Фокус пообщался с представителями украинской компании "Logics7 Украина", которая их создает для военных.

Сохраняет жизни и миллионы долларов

Украинская армия использует много "умного" оружия от ПТРК и ПЗРК, переданных западными партнерами, до роботизированной техники, но всем этим надо уметь пользоваться. И лучшую подготовку сейчас обеспечивают симуляторы.

"Когда началась полномасштабная война, мы видели эту потребность, потому что ребята рассказывали страшные и жалостливые вещи, что они гуглили, смотрели ролики с YouTube в окопе о том, как стрелять из NLAW, Taurus T4 и так далее. Сейчас из-за того, что разные страны предоставили нам разные модели оружия, которое выполняет одни функции, но разные по виду, разные по органам управления, во время подготовки нельзя пострелять из каждого", — отметил владелец компании и идейный основатель проекта Игорь Белов.

В некоторых случаях выстрел стоит очень дорого (десятки тысяч долларов), а некоторые сценарии почти невозможно воспроизвести на полигоне, например, стрельбу по истребителю. При этом оператору ПЗРК нужно сделать около 40-50 учебных пусков, чтобы понять, как работает оружие. Поэтому целесообразно тренироваться в режиме симуляции.

Тренажеры Logics7 учат бойцов ВСУ стрелять из ПЗРК Фото: Logics7

Во-первых, тренировки и выработанные навыки сохраняют жизнь военным, ведь они учатся правильно действовать в тех или иных ситуациях, точнее стрелять и быстрее уничтожать врага. Речь идет не только о вражеских солдатах или технике, но и о ракетах и дронах, из-за которых гибнут мирные жители Украины.

"Если считать, что ракета ПЗРК попадет в цель, то она уничтожит самолет врага, который стоит от 20 до 80 млн долларов. А если посчитать, что тот уничтоженный самолет не выполнит свою задачу и не уничтожит инфраструктуру или объект, на который нацелился, то это вообще другая история", — прокомментировал Игорь Белов.

Во-вторых, тренажеры берегут деньги. По его мнению, рядовые граждане не понимают, что война — это миллиарды гривен, которые каждый день тратятся только на боеприпасы. Если сэкономить 5% боеприпасов — то сохраняется огромная сумма денег. Большинство тренажеров стоят как один выстрел или даже меньше, поэтому быстро окупаются. Выстрел из иностранных гранатометов стоит десятки тысяч долларов, ПТРК и ПЗРК — сотни. И если военный сделает один эффективный выстрел, то это окупит тренировки.

Одна из воинских частей, которая сотрудничала с Logics7 и использовала такую систему в 20 км от фронта, подсчитала, что за девять месяцев приобретение окупилось 1800 раз.

"Это именно о неизрасходованных, сэкономленных боеприпасах без учета логистики, горюче-смазочных материалов, использования полигонов и т.д.", — рассказал Игорь Белов.

Существуют системы, которые тренируют управлять дронами. Реализовать это с помощью компьютера и контроллера легко, ведь военные так же управляют ими на поле боя. Здесь тоже есть большая выгода, ведь беспилотники могут стоить более миллиона долларов, и такой аппарат просто потерять из-за нехватки навыков или опыта. Другие системы позволяют виртуально использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Лазеры на службе ВСУ

Небольшое помещение в Киеве оснащено различными видами тренажеров. Как пояснили разработчики, существует два основных типа: один использует проектор и лазерные лучи, а другой — компьютеры и гарнитуры виртуальной реальности.

Лазерная технология работает вместе с изображением, созданным на стене или экране с помощью проектора. Образуется двумерное изображение, на котором движутся люди и бронетехника. Держа в руках соответствующее оружие, боец должен целиться и поражать наземные цели, тренируя навыки. Всего Logics7 предлагает около 30 изделий для лазерных тренажеров, в том числе пистолетов, пулеметов, автоматических винтовок.

Макеты оружия Logics7 для лазерного тренажера Фото: Фокус

Для многих из них созданы реалистичные макеты, которые воспроизводят вес, форму, прицельные средства, элементы управления и т.д., иногда даже устанавливают механизмы пневматической или электрической отдачи. Разработчики стараются сделать так, чтобы каждая кнопка нажималась с таким же усилием, как и аналог на реальном оружии, чтобы как можно лучше передать опыт бойцу.

Макеты гранатометов Logics7 для тренировки Фото: Фокус

"Мы сейчас сделали уже все, начиная от пистолетов "Форт", "ПМ", Glock, и заканчивая, комплексом NLAW — это самое сложное, скорее всего, хотя мы его сделали чуть ли не первым, — рассказал Эдуард Бразас, менеджер по обучению и внедрению тренировочных систем. — Идея была еще и в том, оцифровать имеющийся "зоопарк" вооружения и сделать возможность тренироваться на нем, чтобы бойцы могли на тренажерах ознакомиться с тем, что может потенциально где-то когда-то случиться. Если не будет возможности на полигоне пострелять холостыми, то по крайней мере взять макет масогабаритный, пострелять, понять органы управления, правила прицеливания, привыкнуть к прицелу, то есть все это пройти. Потом уже в реальной жизни он будет понимать, о чем речь, не будет теряться", — пояснил представитель Logics7".

Макеты пистолетов для лазерного тренажера Logics7 для лазерного тренажера Фото: Фокус

Компания работала в этой сфере еще до 2022 года, а сейчас у нее налажено собственное производство, работает отдел разработки и исследований (R&D), поэтому значительную часть компонентов она может изготавливать самостоятельно.

Для многоразового оружия, в том числе для автоматов и пулеметов, инженеры создали специальные модули, которые можно навесить на реальное оружие. Например, в случае с автоматической винтовкой Калашникова военный может повесить на дуло своего собственного оружия одну часть модуля, которая фиксирует направление выстрела, а другую прикрепить возле спускового крючка (фиксирует нажатие и сам момент выстрела). Там, где отдача критически важна (автоматические гранатометы АГС-17 и МК-19), компания использует пневматические модули имитации отдачи.

Лазерный обвес Logics7 для автомата Калашникова Фото: Фокус

"Мы все понимаем, что подготовка с тренажерами никогда не заменит реальную стрельбу на полигоне. Это же разные вещи, и она является просто одним из элементов базовой военной подготовки, а также поддержания боеспособности бойца отдельного и подразделения вообще", — заверили в компании.

Симуляция воздушного боя

Для тренировки по поражению воздушных целей используют систему виртуальной реальности, ведь на двумерном экране не воспроизведешь бой на 360 градусов. Существуют симуляции для стрельбы из пулемета по беспилотникам типа "Шахед", использования переносных зенитно-ракетных комплексов и даже защиты от FPV-дронов с помощью дробовика.

Военнослужащий из мобильной огневой группы тренируется сбивать "Шахеды"

Logics7 делает точные макеты комплексов "Стингер", "Игла" и "Перун", а также производит модули для настоящих пулеметов. Программное обеспечение позволяет работать как в настоящей жизни с теми же ограничениями и возможностями. Его дорабатывали около года, потому что очень трудно получить информацию о реальном боевом использовании оружия, ее просто нет в открытом доступе, поэтому практический опыт получали в основном от военных.

"Пусковые тоже делаем полностью сами с воссозданием всех органов управления и так далее, чтобы оно соответствовало действительности", — поделился Эдуард.

На месте своей дислокации военные могут установить VR-систему и использовать для тренировки собственные ПКМ, Browning, ДШК, НСВ, КПВТ, MG 42, спаренные "Максимы" и т.д., установленные на грузовики. То есть все максимально приближено к условиям, в которых мобильным огневым группам придется работать во время воздушной тревоги.

После освоения элементов индивидуальной огневой подготовки, военные переходят к групповой подготовке, чтобы мобильные огневые группы учились вместе. Командир расчета сидит на компьютере, у него есть радар, связь с различными службами, стрелок из пулемета, оператор ПЗРК и наводчик стоят за своими тренажерами для наводчика, и все это объединено в рамках одного упражнения.

Мобильность

"После 22-го года, когда уже немного поняли вообще, о чем речь, мы для себя определили два главных принципа: мобильность и безопасность, когда инструктор едет к бойцам, а не бойцы едут куда-то в учебный центр. То есть перевернуть процесс подготовки с ног на голову", — говорит Эдуард.

Так Logics7 начала производить мобильные тренажерные системы. В их основе лежит "базовый кейс" весом 30 кг со встроенным компьютером и проектором, который имеет степень защиты IP 67, поэтому может без проблем попасть под дождь, снег и так далее. Его можно установить на расстоянии 3 м до стены в затемненной комнате, то есть помещения в 15 квадратных метров уже достаточно для проведения тренировки по стрельбе.

И вторая часть — программное обеспечение, которое помогает отобразить определенные сценарии боевых действий, которая учитывает математику, баллистику, учитывает погодные условия и как погодные условия влияют ветер или температура, как влияют на траекторию полета пули, гранаты, боеприпаса во время выстрела, и может отобразить любой сценарий боевых действий, который уже состоялся, или который спроектирован к следующему бою, чтобы можно было потренировать перед его началом то, что запланировал командир любого уровня.

Групповые занятия

Кейсы можно объединить в общую систему, которая будет работать уже как тактический тренажер не столько для бойца, сколько для командира отделения, это направление Logics7 сейчас активно развивает. Инструктор предоставляет информацию о ситуации, в соответствии с которой сержант должен создать карту огня, продумать, какого бойца, с каким оружием и куда поставить, дать боевые распоряжения.

Затем ситуация воссоздается инструктором в программном обеспечении и запускается упражнение. Порой это дешевле, проще и безопаснее, чем тренироваться на полигоне. После завершения упражнения инструктор анализируют, что было сделано правильно, а что нет.

Как говорит Игорь Белов, с помощью симуляции руководители любого уровня подразделения могут управлять процессом, выстраивать стратегию и смотреть, как она выполняется и какой есть определенный результат. Компания развивает систему таким образом, чтобы в ней присутствовали все виды рода войск, чтобы они работали и взаимодействовали одновременно в одном цифровом пространстве. Это позволит отработать все процессы максимально приближенно к реальной жизни.

Владелец Logics7 Игорь Белов помогает военному во время тренировки

Для этого уже добавили различные системы управления дронами и средствами РЭБ, которые взаимодействуют друг с другом, тренажер бронетехники, и все это объединили в одну сеть. Далее Logics7 работает над тем, чтобы все эти системы работали одновременно, чтобы можно было симулировать бои на уровне бригада против бригады.

"Тогда процесс тренировки совершит свою революцию и станет дешевле, эффективнее, безопаснее, и очень иммерсивным. Именно динамическое движение гораздо проще и продуктивнее построить именно в системе виртуальной реальности. Я думаю, что будущая война — это война дронов-роботов. Управление роботами в реальности — то же самое, что и во время тренировки. Думаю, процент тренировки именно в виртуальных системах будет увеличиваться. И сегодня руководство, которое отвечает за тренировки в Вооруженных силах Украины, Генеральном штабе и в Национальной гвардии, оно это понимает и движется и так быстро, как возможно", — высказался Игорь Белов.

Время от времени инструкторы Logics7 бесплатно выезжают тренировать воинов, но основное направление деятельности — продажа тренировочных систем военным частям. Тренировки — это не разовая акция, а постоянный процесс, необходимый, чтобы солдаты и командиры не теряли приобретенные навыки.

Мы считаем, что сейчас это лучший продукт на рынке Украины и не только. Точно можно этим гордиться. Инструкторы каждую неделю куда-то выезжают, кого-то тренируют и у нас на предприятии группы каждый день. И каждый день мы получаем видеозаписи или сообщения, как ребята что-то сбивают или другую обратную связь. И именно это позволяет нам совершенствовать наши продукты", — высказался Эдуард.

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