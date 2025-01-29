Прекратил ли Трамп военную помощь Украине: в Киеве советуют "не паниковать"

Указ Дональда Трампа о прекращении иностранной помощи на 90 дней, по данным американских СМИ, коснется и военной помощи Украине. Представители Киева надеются на пакеты финансирования времен Джо Байдена.

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Указ президента США Дональда Трампа о прекращении иностранной помощи на 90 дней касается и военной помощи для Украины. Об этом написала американская газета The New York Times.

По сведениям авторов статьи, указ американского президента распространяется на большинство программ военной помощи, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Большая часть этой помощи распределяется Государственным департаментом.

"Военная помощь Израилю и Египту не подпадает под действие закона, как и экстренная продовольственная помощь", — указывают журналисты.

Критики экономии средств отмечают, что в последние годы Китай пытается усилить глобальное влияние с помощью проектов развития. Позиции Пекина могут укрепиться на фоне отступления Соединенных Штатов.

"Эта 90-дневная остановка работы — подарок нашим врагам и конкурентам", — сказал доктор Атул Гаванде, помощник администратора по глобальному здравоохранению в USAID.

США приостановили помощь Украине: что говорят в Киеве

О том, что решение Трампа о приостановке расходов коснется военной помощи Украине писало также издание Politico.

"Из указа президента не ясно, повлияет ли он на уже выделенные средства или помощь Украине", — говорится в сообщении.

Исключение Украины из списка особенно беспокоит американских чиновников, которые хотят помочь ей победить Россию. Сторонники Киева надеются, что пауза не помешает военным усилиям Украины.

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил о продолжении военной помощи США для Украины по ранее принятым пакетам.

"Детальнее распишу позже, не паникуйте из-за громких заголовков и не перекручивайте, пожалуйста", — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также говорил, что военная помощь от США не остановлена.

Напомним, СМИ писали о возможном требовании Трампа к украинским властям снизать возраст мобилизации до 18 лет в обмен на военную помощь.

Зеленский недавно сказал, что у ВСУ есть более сотни неукомплектованных техникой и оружием бригад. Украинским военным не хватает бронетехники и артиллерии.