Чи припинив Трамп військову допомогу Україні: у Києві радять "не панікувати"

Указ Дональда Трампа про припинення іноземної допомоги на 90 днів, за даними американських ЗМІ, торкнеться і військової допомоги Україні. Представники Києва сподіваються на пакети фінансування часів Джо Байдена.

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Указ президента США Дональда Трампа про припинення іноземної допомоги на 90 днів стосується і військової допомоги для України. Про це написала американська газета The New York Times.

За відомостями авторів статті, указ американського президента поширюється на більшість програм військової допомоги, включно з Україною, Тайванем і Йорданією. Більша частина цієї допомоги розподіляється Державним департаментом.

"Військова допомога Ізраїлю та Єгипту не підпадає під дію закону, як і екстрена продовольча допомога", — вказують журналісти.

Критики економії коштів зазначають, що останніми роками Китай намагається посилити глобальний вплив за допомогою проєктів розвитку. Позиції Пекіна можуть зміцнитися на тлі відступу Сполучених Штатів.

"Ця 90-денна зупинка роботи — подарунок нашим ворогам і конкурентам", — сказав доктор Атул Гаванде, помічник адміністратора з глобальної охорони здоров'я в USAID.

США призупинили допомогу Україні: що кажуть у Києві

Про те, що рішення Трампа про припинення витрат торкнеться військової допомоги Україні писало також видання Politico.

"З указу президента не зрозуміло, чи вплине він на вже виділені кошти або допомогу Україні", — йдеться в повідомленні.

Виключення України зі списку особливо турбує американських чиновників, які хочуть допомогти їй перемогти Росію. Прихильники Києва сподіваються, що пауза не завадить військовим зусиллям України.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив про продовження військової допомоги США для України за раніше ухваленими пакетами.

"Детальніше розпишу пізніше, не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка", — додав він.

Президент України Володимир Зеленський раніше також говорив, що військова допомога від США не зупинена.

Нагадаємо, ЗМІ писали про можливу вимогу Трампа до української влади знизити вік мобілізації до 18 років в обмін на військову допомогу.

Зеленський нещодавно сказав, що у ЗСУ є понад сотня неукомплектованих технікою і зброєю бригад. Українським військовим не вистачає бронетехніки та артилерії.