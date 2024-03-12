Российские войска оснащают "Шахеды" камерами, которые транслируют работу ПВО в Telegram (фото)
Трансляции в реальном времени помогают "Шахедам" следить за средствами ПВО, которые пытаются их сбить, а также определять попадания в цели. Информация передается в интернет по телефонной сети.
Российские оккупанты начали устанавливать на дроны Shahed-136 видеокамеры. Об этом рассказали в Telegram-канале "Полковник ГШ" и предоставили соответствующие фото обломков беспилотников.
Авторы объясняют как работают камеры на "Шахедах". Сама камера передает изображение по Wi-Fi на 4G/Wi-Fi модем, который пересылает сигнал в интернет посредством сотовой сети 3G/4G. Через трансляцию в Telegram россияне в реальном времени видят применение средств ПВО по беспилотникам. Так же они получают информацию о факте поражения или непоражения цели ударного дрона.
Низкий технический уровень исполнения решения позволяет источнику предположить, что такие изменения конструкции пока что происходят пусковыми расчетами россиян на местах. Целью может быть подтверждение целей, возможно — для получения вознаграждения за это.
В прошлом году сообщалось, что российские оккупанты начали оснащать дроны "Ланцет" инфракрасными камерами для ночных ударов. "Ланцет" использован в ночное время суток, чего ранее не позволял делать ограниченный набор камер. Камеры с инфракрасной подсветкой являются более доступными для приобретения для РФ, чем тепловизоры, их можно найти даже на гражданском рынке.
В мае 2023 года, во время массированной атаки Киева, украинские военные приземлили более экзотический российский дрон SuperCam. Беспилотник модели Supercam S350 имеет фотокамеру 60 МП, тепловизор и/или HD-видеокамеру с 10/33-кратным оптическим зумом, мультиспектральную камеру, сенсор измерения радиационного фона, лазерные газоанализатор и сканер.
Украинские производители создали дрон для ночных операций Shoolika mk6. Военные уже испытали "Шулику" и считают его важным для ночных тактических операций. БПЛА получил допуск к использованию на фронте и вскоре получит кодификацию НАТО.