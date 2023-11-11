Новая угроза для ВСУ: оккупанты оснастили "Ланцет" камерой для ударов ночью

Заявляется, что на дрон установили тепловизор или инфракрасную камеру, чтобы иметь возможность бить ночью. Сейчас обновление проходит испытания.

Related video

В РФ распространяют видео, на котором зафиксирована работа дрона-камикадзе "Ланцет" с прибором ночного видения. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на российских пропагандистов.

На видео "Ланцет" использован в ночное время суток, чего раньше не позволял делать ограниченный набор камер. Теперь заявляется, что его оснастили недорогим тепловизором, однако у авторов портала вызывает сомнения такое заявление. Они предполагают, что речь идет о видеокамере с инфракрасной подсветкой.

Такие камеры являются более дешевыми и более доступными для приобретения за рубежом для РФ, чем тепловизоры. ИК-камеру можно приобрести даже на гражданском рынке. К тому же сомнения в наличии тепловизора возникают из-за стоимости "Ланцета". Для одноразового дрона РФ вряд ли смогла бы наладить производство тепловизоров на собственном промышленном комплексе.

Для демонстрации оккупанты ударили по зданию

В издании добавляют, что российские оккупанты применяют "Ланцеты" для поражения бронетехники, артиллерии и других важных объектов на фронте и в ближнем тылу украинской армии. Если атаки теперь будут и в темное время суток, то это негативно повлияет на возможности ВСУ.

Сейчас заявляется, что "Ланцеты" с возможностью работать в ночных условиях проходят испытания прямо на передовой.

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что "Ланцеты" получили новую боеголовку, поэтому могут поражать цели, которые защищены сетками.

6 ноября 5 президент Украины Петр Порошенко анонсировал приобретение мощной системы РЭБ для борьбы с российскими дронами.