"Ланцеты" не найдут ВСУ: в Украине выпустят супермощную систему РЭБ против дронов России

Модель уже прошла полевые испытания, и вскоре будет прикрывать украинских военных на самых сложных направлениях: под Авдеевкой, Работино и на левом берегу Днепра.

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В Украине готовятся производить новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые позволят бойцам Вооруженных сил Украины стать менее уязвимыми для беспилотников, запускаемых российской армии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Верховной Рады от фракции "Солидарность" Петр Порошенко.

По его словам, новая система может подавлять беспилотные летательные аппараты на расстоянии 20 километров. Кроме того, она способна "ослеплять" российские дроны Zala и "Орлан", которые наводят на позиции ВСУ барражирующие боеприпасов "Ланцет". Также разработка даст возможность украинским бойцам без препятствий использовать собственные дроны, атакуя ими противника. Такие средства РЭБ будут прикрывать Силы обороны Украины на самых горячих направлениях — под Авдеевкой, Работиным и на левом берегу Днепра.

Нардеп отметил, что украинские инженеры уже изготовили опытный образец и провели испытания на полигоне. Петр Порошенко не назвал разработчиков, но заявил, что команда с 2014 года работает в сфере производства систем радиоэлектронной борьбы. По сравнению с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину количество беспилотников, которые используют обе стороны, значительно возросло, поэтому украинским войскам требуются более мощные средства РЭБ.

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Напомним, в конце сентября мы писали о том, как еще можно защитить энергетику Украины от ударов Shahed и "Ланцет". Эксперты предлагают использовать средства РЭБ, особые беспилотники и воздушные шары, чтобы не подпускать российские ударники к электростанциям и другим важным объектам.

В это же время мы информировали наших читателей о том, как волонтеры создали для ВСУ уникальное оружие против дронов. Сергей Герасимюк из Мукачево и его команда собирают компактные средства РЭБ, которые не подпускают дроны-камикадзе к украинской технике и штурмовикам, особенно на южном направлении.