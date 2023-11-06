"Ланцети" не знайдуть ЗСУ: в Україні випустять суперпотужну систему РЕБ проти дронів Росії

Модель уже пройшла польові випробування та незабаром прикриватиме українських військових на найскладніших напрямках: під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра.

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В Україні готуються виробляти новітні системи радіоелектронної боротьби, які дадуть змогу бійцям Збройних сил України стати менш уразливими для безпілотників, які запускає російська армія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Верховної Ради від фракції "Солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, нова система може пригнічувати безпілотні літальні апарати на відстані 20 кілометрів. Зокрема, вона здатна засліплювати російські дрони Zala й "Орлан", які наводять на позиції ЗСУ баражувальні боєприпаси "Ланцет". Також розробка дасть можливість українським бійцям без перешкод використовувати власні дрони, атакуючи ними противника. Такі засоби РЕБ прикриватимуть Сили оборони України на найгарячіших напрямках — під Авдіївкою, Роботиним та на лівому березі Дніпра.

Нардеп зазначив, що українські інженери вже виготовили дослідний зразок і провели випробування на полігоні. Петро Порошенко не назвав розробників, але заявив, що команда з 2014 року працює у сфері виробництва систем радіоелектронної боротьби. Порівняно з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну кількість безпілотників, які використовують обидві сторони, значно зросла, тому українським військам потрібні потужніші засоби РЕБ.

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Нагадаємо, наприкінці вересня ми писали про те, як ще можна захистити енергетику України від ударів Shahed і "ланцетів". Експерти пропонують використовувати засоби РЕБ, особливі безпілотники та повітряні кулі, щоб не підпускати російські ударники до електростанцій та інших важливих об'єктів.

Також ми інформували наших читачів про те, як волонтери створили для ЗСУ унікальну зброю проти дронів. Сергій Герасим'юк із Мукачева та його команда збирають компактні засоби РЕБ, які не підпускають дрони-камікадзе до української техніки та штурмовиків, особливо на Південному напрямку.