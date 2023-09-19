"Це новий етап війни": в Україні створюють "армію РЕБ" за стандартами НАТО, — Федоров

У 2023 році українці збільшили виробництво БПЛА, але військові не можуть ефективно застосовувати їх проти Росії без засобів РЕБ.

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В Україні створять "Армію РЕБ", яка продемонструє свою ефективність уже 2024 року. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, яке було опубліковано в понеділок, 18 вересня.

"Якщо цього року ми робили "Армію дронів", то наступного зробимо "Армію РЕБу", — сказав політик.

За словами Михайла Федорова, "Армія РЕБу" функціонуватиме так само, як і попередній проєкт. На першому етапі в міністерстві зустрічатимуться з усіма виробниками, після цього — досліджуватимуть потреби Збройних сил України та на основі цього створюватимуть доктрину застосування систем радіоелектронної боротьби, впроваджуючи стандарти НАТО.

"У росіян стає більше дронів і РЕБ. Це новий етап війни", — наголосив Михайло Федоров.

Крім того, профільне міністерство не збирається закривати проєкт "Армія дронів", який допомагає забезпечити Збройні сили України безпілотниками вітчизняного виробництва. Федоров пояснив, що масштабування БПЛА без протидії РЕБ і без власного РЕБу не даватиме такого результату.

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Наразі близько 90 українських компаній уже виробляють понад 100 дронів на місяць. Загалом на ринку близько 230 виробників. А на наступний рік міністерство під командуванням Михайла Федорова поставило перед собою нове завдання: забезпечити повністю всі сили оборони достатньою кількістю безпілотних літальних апаратів.

"У 2023-му ми збільшили виробництво дронів у 120-140 разів. Однак це не означає, що ми — супер. Це означає, що було мало", — резюмував Михайло Федоров.

Нагадаємо, дещо раніше фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов назвав вартість розробки бойового дрона в Україні. Велика кількість виробників, як зазначив офіцер ЗСУ, змушена "обманювати державу, закладаючи трохи вищу вартість на виробництво безпілотників".

3 вересня тоді ще чинний міністр оборони України Михайло Резніков заявив про те, що ВПК України різко збільшить виробництво дронів. Політик запевнив, що українські підприємства випускатимуть повітряні та надводні безпілотники. Запуск виробництва за новими правилами зайняв майже рік.