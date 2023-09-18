Фахівець з аеророзвідки ЗСУ назвав вартість розробки бойового дрона в Україні

Велика кількість виробників, як наголосив офіцер ЗСУ, теж вимушена "обманювати державу, закладаючи трохи вищу вартість на виробництво безпілотників".

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Розробка бойового дрона вартує від 500 тисяч до мільйона доларів. Про це заявив фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов в ефірі Українського радіо.

Він розповів, що бійці, які безпосередньо застосовують БПЛА проти російських загарбників, вже використовують системний підхід щодо дронів. З його слів, чиновники в Україні, деякі фірми та підприємства, які ухвалюють рішення стосовно придбання безпілотників для ЗСУ, іноді взагалі не здатні розуміти, що потрібно, в яких обсягах і за яку вартість.

"Тут у нас немає належної комунікації", – пояснив він.

Касьянов зазначив, що створення авіасудна "середньої руки" може коштувати 1,5-2 мільйона доларів. Велика кількість виробників, як наголосив офіцер ЗСУ, теж вимушена "обманювати державу, закладаючи трохи вищу вартість на виробництво безпілотників". У такий спосіб розробники компенсують створення виробу. На його думку, вже тривалий час потрібні зміни, перехід до вільного ринку.

Валерій Яковенко, співзасновник проєкту Drone.ua, зазначив, що усі молоді інженерні компанії, які зараз створюють робототехніку та обладнання, можуть виробляти дійсно інноваційні пристрої. Державне підприємство "Антонов" може допомогти масштабувати відповідні виробничі потужності. Яковенко підкреслив, що Україна вже зуміла отримати значні результати та досягла успіхів у виробництві морських дронів.

"Цей напрямок унікальний для світового використання обладнання", – повідомив він.

Яковенко наголосив, що жодна держава у світі не надавала інших прикладів щодо такої техніки, якщо розглядати зразки для оборони акваторії. Роботизований флот – результат того, що українські інженери здатні створювати інноваційні пристрої та технології, які ніхто в світі до цього не створював.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що дрони встановили новий рекорд зі знищення техніки військ РФ. Окрім гармат, унаслідок атаки українських дронів російські військові не дорахувалися 41 танка, двох РСЗВ і 159 осіб особового складу.