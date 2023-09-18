"Плани окупантів руйнуються": дрони встановили новий рекорд зі знищення техніки ЗС РФ

Крім гармат, унаслідок атаки українських дронів російські військові не дорахувалися 41 танка, двох РСЗВ і 159 осіб особового складу.

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За минулі сім днів Сили оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів уразили рекордну кількість артилерійських знарядь противника — 56 одиниць. Статистику опублікував віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 18 вересня.

Вона показує втрати російської армії в Україні з 11 по 18 вересня, які завдали бійці Національної гвардії України, підрозділів СБУ, 15 рот ЗСУ, а також воїни 1-го підрозділу Держспецзв'язку, використовуючи різні типи безпілотників. Усі вони надали відеодокази своїх успішних ударів, підтвердивши втрати росіян.

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Крім артилерійських гармат, окупанти втратили 41 танк, 8 самохідних артилерійських установок, 34 броньовані машини противника. Втратили окупанти також дві системи протиповітряної оборони та дві одиниці радіотехнічного обладнання. Захисники України за допомогою безпілотників уразили дві реактивні системи залпового вогню, а також ліквідували 159 російських військових.

"Минулого тижня воїни приділили особливу увагу гарматам і вразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів. Чекаємо нових рекордів від наших героїв і дякуємо", — написав Михайло Федоров.

Тільки за останній тиждень українські військові позбавили ЗС РФ рекордної кількості гармат Фото: Telegram/Федоров

Нагадаємо, кілька днів тому дрон ЗСУ знищив російський танк за $3 млн. Михайло Федоров опублікував відеокадри, на яких показано розправу дрона з танком. Бронетехніка окупантів була захована в посадці. Саме туди оператор безпілотника відправив ударний дрон. БПЛА влучно вразив свою ціль, вдаривши Т-52 у вразливу зону — під вежу.

Також Михайло Федоров інформував про те, що в перший тиждень серпня оператори дронів ЗСУ знищили 113 одиниць техніки ЗС РФ за тиждень. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Армія дронів ЗСУ знищила 42 броньовані машини, 20 опорних пунктів, 25 танків та іншу техніку ЗС РФ.