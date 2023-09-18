"Планы оккупантов рушатся": дроны установили новый рекорд по уничтожению техники ВС РФ

Кроме пушек, в результате атаки украинских дронов российские военные не досчитались 41 танка, двух РСЗВ и 159 человек личного состава.

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За прошедшие семь дней Силы обороны Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили рекордное количество артиллерийских орудий противника — 56 единиц. Статистику опубликовал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 18 сентября.

Она показывает потери российской армии в Украине с 11 по 18 сентября, которые нанесли бойцы Национальной гвардии Украины, подразделений СБУ, 15 рот ВСУ, а также воины 1-го подразделения Госспецсвязи, используя разные типы беспилотников. Все они предоставили видеодоказательства своих успешных ударов, подтвердив потери россиян.

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Кроме артиллерийских пушек, оккупанты лишились 41 танка, 8 самоходных артиллерийских установок, 34 бронированные машины противника. Потеряли оккупанты также две системы противовоздушной обороны и две единицы радиотехнического оборудования. Защитники Украины с помощью беспилотников поразили две реактивные системы залпового огня, а также ликвидировали 159 российских военных.

"На прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим", — написал Михаил Федоров.

Только за последнюю неделю украинские военные лишили ВС РФ рекордного количества пушек Фото: Telegram/Федоров

Напомним, несколько дней назад дрон ВСУ уничтожил российский танк за $3 млн. Михаил Федоров опубликовал видеокадры, на которых показана расправа дрона с танком. Бронетехника оккупантов была спрятана в посадке. Именно туда оператор беспилотника отправил ударный дрон. БПЛА метко поразил свою цель, ударив Т-52 в уязвимую зону — под башню.

Также Михаил Федоров информировал о том, что в первую неделю августа операторы дронов ВСУ уничтожили 113 единиц техники ВС РФ за неделю. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Армия дронов ВСУ уничтожила 42 бронированные машины, 20 опорных пунктов, 25 танков и прочую технику ВС РФ.