Точный удар под башню: дрон ВСУ уничтожил российский танк за $3 млн (видео)

Оператор беспилотника поразил танк противника дроном, после чего у военной техники загорелся боекомплект.

Related video

Украинский дрон-камикадзе ликвидировал танк российских оккупантов Т-72 на Запорожском направлении. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в пятницу, 15 сентября.

Михаил Федоров опубликовал видеокадры, на которых показана расправа дрона с танком. Бронетехника оккупантов была спрятана в посадке. Именно туда оператор беспилотника отправил ударный дрон. БПЛА метко поразил свою цель, ударив Т-52 в уязвимую зону — под башню. Танк вспыхнул и через несколько секунд в нем начал детонировать боекомплект.

Важно

"Привет их 60-х": ВС РФ ездят на танках Т-72 и Т-62 на Лиманском и Купянском направлениях (видео)

"Поражение — совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи", — подписал политик видео.

Михаил Федоров уточнил, что уничтоженный ударным беспилотником танк обошелся российским военным в $3 млн. Вице-премьер-министр также добавил, что армия украинских дронов разрастается с каждым днем и беспилотников в будущем станет еще больше.

Что известно о танке Т-72, который поразили украинские дроны

Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных Силах СССР в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Сейчас бронетехнику использует российская армия в войне против Украины.

Т-72 имеет классическую компоновку, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, боевого — в средней, а отделения управления — в лобовой части машины. Экипаж танка состоит из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира, который также выполняет функции заряжающего после расходования боезапаса в автомате заряжания. Основным вооружением Т-72 являлась 125-мм гладкоствольная пушка Д-81ТМ. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет.

Танк может по дну преодолевать реки глубиной до 6 метров. Для подобных мероприятий проводится герметизация танка: устанавливаются резиновые прокладки на люки, чехол-колпак в ствол орудия и клапанная коробка на выхлопную трубку двигателя.

Напомним, 14 сентября дроны ВСУ разделались с "Призрачным гонщиком" и "хробаком". За один день операторам БПЛА удалось поразить сразу два танка ВС РФ, один из которых обошелся российской армии в $3 млн.

Кроме того в конце августа ВСУ благодаря волынской теробороне и FPV-дронам уничтожили танк Т-72. А бойцы сумели вовремя зафиксировать передвижение тяжелой бронетехники оккупантов. Артиллеристы и операторы FPV-дронов получили соответствующую информацию и уничтожили технику.