"Привет их 60-х": ВС РФ ездят на танках Т-72 и Т-62 на Лиманском и Купянском направлениях (видео)

Украинские военные все чаще видят старое вооружение армии России на данных участках фронта. Россияне используют и снятые с вооружения БМП-1, утверждает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Российские захватчики вынуждены использовать военную технику производства 60-х годов на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

ВС РФ, по словам спикера, часто применяют на этих направлениях тяжелое вооружение. А недавно ВСУ уничтожили там танки Т-72 и Т-62.

"Это очень интересный, примечательный факт, что мы на этом направлении фиксируем технику "привет из 60-х годов". Мы и до этого видели старые БМП-1, которые у них ранее были сняты с вооружения", — прокомментировал Череватый.

По словам Череватого, оккупанты стягивают в Украину штурмовые роты "Шторм Z"

В ходе боестолкновений украинские военные также уничтожили самоходную артиллерийскую установку, дрон-камикадзе "Ланцет" и два автомобиля, заметил он.

Россияне вынуждены подтягивать на данное направление дополнительные подразделения для восполнения потерь. В частности, они стягивают штурмовые роты "Шторм Z", состоящие из уголовников, уточнил Череватый.

ВС РФ также активно обстреливают украинские позиции из артиллерии и авиации на Лиманском и Купянском направлениях.

"Это направление несколько месяцев является лидером по артобстрелам и эти сутки не стали исключением. Враг нанес 555 раз ударов различными калибрами и типами артиллерии как ствольной, так и реактивной", — рассказал спикер Восточной группировки войск.

Также было совершено 5 авианалетов, в ходе отражения атак врага ВСУ уничтожили 35 захватчиков, а 43 были ранены, подытожил он.

Напомним, что 47-я бригада ВСУ недавно уничтожила три танка ВС РФ с помощью дронов. Такими действиями украинские бойцы остановили штурм врага.

Фокус уже писал, что на заводе "Омсктрансмаш" будут устанавливать на танки Т-80БВМ решетки под названием "мангал". По замыслу разработчиков, они должны защищать экипаж от ударов дронами.