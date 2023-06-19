Защита "Крыша": россияне запустили в серию танки Т-80БВМ с "мангалами" на башне

Завод "Омсктрансмаш" планирует выпустить 152 танка Т-80БВМ с комплексом динамической защиты от беспилотников. Из них 15 машин уже погружены на платформы и должны отправиться в зону боевых действий.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 июня посетил завод "Омсктрансмаш", где производятся танки Т-80БВМ и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. На кадрах опубликованных российскими СМИ можно заметить на башнях танков сооружение в виде решетки, известная также под названием "мангал", которая теперь будет устанавливаться на новую технику прямо на заводе.

Российские танки различных модификаций, которые были замечены в Украине, уже давно оснащаются подобными конструкциями, предназначенными для защиты от ударов дронов-камикадзе. Однако по мнению экспертов Defence Express, теперь "мангалы" будут устанавливаться на промышленном уровне.

По словам руководства "Омсктрансмаша", данная конструкция — модуль динамической защиты "Крыша", между тем обозреватели обратили внимание, что на кадрах не видно именно элементов динамической защиты, а сама конструкция состоит из металлической решетки и собранных треугольником элементов. При этом вся конструкция установлена на четырех опорах.

Это решение, отметили в Defence Express, в целом полностью повторяет одну из версий "мангала", которая была установлена на одном из танков Т-72Б3, только с добавлением модулей динамической защиты "Контакт". Еще одной особенностью новых Т-80БВМ является то, что "мангалы" будут съемными и идти в комплекте вместе с комплексом средств снижения заметности "Накидка", что представляет собой набор чехлов и секций для покрытия боевой машины.

"Мангалы" на российском танке в 2022 году

"Она (конструкция) быстросъемная. Экипажу буквально требуется четыре часа, чтобы поставить накидку и козырек, и в принципе, машина готова идти в бой", — рассказал представитель "Омсктрансмаша".

Обозреватели предположили, что оккупанты решились на серийное производство танков с "Крышей" с учетом ошибок их использования в Украине. Например, цельная конструкция "мангала" плюс низкое расположение над башней танка приводили к тому, что башенные люки были полностью закрыты, поэтому быстро проникнуть или покинуть машиной было проблематично.

Что касается количества таких танков, то россияне планируют произвести 152 такие машины. Из них 15 уже готовы и будут направлены эшелоном на фронт, однако на платформах танки стоят без "мангалов", так как габариты не позволяют их установку во время транспортировки.

Ранее сообщалось, что подобные сооружения не очень помогают оккупантам защищать свою технику от украинских беспилотников. В начале мая школа операторов БПЛА "Эскадрон" опубликовала видео успешной атаки дрона-камикадзе украинского производства по российскому танку Т-72Б3.