"Мангал" не помог: дрон ВСУ поразил российский танк Т-72Б3 на ходу (видео)

После лобового столкновения Т-72Б3 остановился посреди дороги, возможно, вышел из строя.

Related video

Дрон-камикадзе украинского производства атаковал российский танк Т-72Б3 прямо на ходу. Видеозапись "дуэли" опубликовала школа операторов БПЛА "Эскадрон" в своем Telegram-канале.

Оккупанты ехали по прифронтовому населенному пункту на танке Т-72Б3 с установленной над башней решеткой, которую украинцы называют "мангалом" — она должна защищать бронетехнику от беспилотников-бомбардировщиков и противотанковых ракет Javelin, принимая на себя основной удар. Однако приспособление не спасло машину от ударного FPV-дрона "Пегас" с кумулятивным зарядом.

Оператор направил БПЛА с позывным "Goida 361" навстречу танку и нанес удар ниже "мангала" — прямо в башню. Как можно заметить в ролике, после лобового столкновения и взрыва Т-72Б3 проехал еще несколько метров, а затем остановился, вероятно, вышел из строя.

"Очередная дуель нашего дрона-камикадзе и танка оккупантов. Очередная победа "Пегаса"", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

БПЛА "Пегас", которые собирают специалисты школы "Эскадрон", уже не первый раз взрывают российскую военную технику. В марте появилось видео, как дрон-камикадзе залетел внутрь танка ВС РФ и взорвался. Сначала аппарат врезался в пулемет и застрял, но оператор несколькими умелыми движениями заставил его сдвинуться с места и проникнуть в открытый люк.

В апреле появилось видео, как дрон "Пегас" поразил российский танк под Марьинкой. Тогда машина оккупантов выдержала удар и продолжила работу.