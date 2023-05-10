"Мангал" не допоміг: дрон ЗСУ уразив російський танк Т-72Б3 на ходу (відео)

Після лобового зіткнення Т-72Б3 зупинився посеред дороги, можливо, вийшов із ладу.

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Дрон-камікадзе українського виробництва атакував російський танк Т-72Б3 просто на ходу. Відеозапис "дуелі" опублікував школа операторів БПЛА "Ескадрон" у своєму Telegram-каналі.

Окупанти їхали прифронтовим населеним пунктом на танку Т-72Б3 із встановленими над вежею ґратами, які українці називають "мангалом" — вони повинні захищати бронетехніку від безпілотників-бомбардувальників та протитанкових ракет Javelin, приймаючи на себе основний удар. Однак пристрій не врятував машину від ударного FPV-дрону "Пегас" з кумулятивним зарядом.

Оператор направив БПЛА з позивним "Goida 361" назустріч танку і завдав удару нижче "мангалу" — прямо в вежу. Як можна помітити у ролику, після лобового зіткнення та вибуху Т-72Б3 проїхав ще кілька метрів, а потім зупинився, ймовірно, вийшов із ладу.

"Чергова дуель нашого дрону-камікадзе та танка окупантів. Чергова перемога "Пегаса"", — прокоментували у школі "Ескадрон".

БПЛА "Пегас", які збирають фахівці школи "Ескадрон", уже не вперше підривають російську військову техніку. У березні з'явилося відео, як дрон-камікадзе залетів усередину танка ЗС РФ і вибухнув. Спочатку апарат врізався в кулемет і застряг, але оператор кількома вправними рухами змусив його зрушити з місця і проникнути у відкритий люк.

У квітні з'явилося відео, як дрон "Пегас" вразив російський танк під Мар'їнкою. Тоді машина окупантів витримала удар та продовжила роботу.