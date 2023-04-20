"Лобове зіткнення": дрон ЗСУ "Пегас" вразив російський танк під Мар'їнкою (відео)

Безпілотник, озброєний кумулятивним зарядом, влетів у башту, але не зміг вивести техніку з ладу.

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Дрон-камікадзе Збройних сил України за назвою "Пегас" уразив російський танк. Про це повідомила школа операторів безпілотників "Ескадрон".

У мережі з'явилося відео лобового зіткнення безпілотника з танком ЗС РФ, зняте російським військовим у районі Мар'їнки. Школа "Ескадрон" з'ясувала, що цим літальним апаратом став один із "Пегасів", які її фахівці збирають для українських військових. На доказ вона навела запис, зроблений камерою того самого дрона.

"Ми розшукали героя цього відео — пана "Пегаса". Той пояснив, що, на жаль, танк повністю знищений не був. Натомість його брат-близнюк із іншим танком упорався краще. Обіцяв скоро поділитися відео", — написали представники "Ескадрон".

В оригінальному ролику можна помітити, як FPV-дрон, озброєний великим кумулятивним боєприпасом, врізався прямо в башту російського танка та вибухнув. Від бойової машини відлетіли якісь частини, але ступінь пошкоджень не можна оцінити. Ймовірно, танк урятував динамічний захист, оскільки він продовжив рух і навіть зміг вести вогонь.

Раніше писали, як інший дрон-камікадзе ЗСУ атакував танк Т-72Б3 під Мар'їнкою. Тоді атака завдала російській техніці значних ушкоджень, змусивши екіпаж тікати. Довгий час вони не могли вибратися з пошкодженого танка через детонацію боєкомплекту кулемета.

У березні український дрон "Пегас" залетів у відкритий люк російського танка. Після зіткнення з кулеметом літальний апарат ледь не застряг, проте оператор зумів зрушити його з мертвої точки та закинути всередину, де БПЛА вибухнув.