"Лобовое столкновение": дрон ВСУ "Пегас" поразил российский танк под Марьинкой (видео)

Беспилотник, вооруженный кумулятивным зарядом, влетел прямо в башню, но не смог вывести технику из строя

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины под названием "Пегас" поразил российский танк. Об этом сообщила школа операторов беспилотников "Эскадрон".

В сети появилось видео лобового попадания беспилотника в танк ВС РФ, снятое российским военным в районе Марьинки. Школа "Эскадрон" выяснила, что этим летательным аппаратом стал один из "Пегасов", которые ее специалисты собирают для украинских военных. В доказательство она привела запись, сделанную камерой того самого дрона.

"Мы разыскали героя этого видео — господина "Пегаса". Тот объяснил, что, к сожалению, танк полностью уничтожен не был. Зато его брат-близнец с другим танком справился лучше. Обещал скоро поделиться видео", — написали представители "Эскадрон".

В оригинальном ролике можно заметить, как FPV-дрон, вооруженный крупным кумулятивным боеприпасом врезался прямо в башню российского танка и взорвался. От боевой машины отлетели какие-то части, но степень повреждений оценить нельзя. Вероятно, танк спасла динамическая защита, поскольку он продолжил движение и даже смог вести огонь.

Ранее писали, как другой дрон-камикадзе ВСУ атаковал танк Т-72Б3 под Марьинкой. Тогда атака нанесла российской технике значительные повреждения, вынудив экипаж бежать. Долгое время они не могли выбраться из поврежденного танка из-за детонации боекомплекта пулемета.

В марте украинский дрон "Пегас" залетел в открытый люк российского танка. После столкновения с пулеметом летательный аппарат едва не застрял, однако оператор сумел сдвинуть его с мертвой точки и забросить внутрь, где БПЛА и взорвался.