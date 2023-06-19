Дроны превратили в металлолом 3 танка подряд: как ВСУ сорвали штурм россиян (видео)

Если бы экипаж из роты ударных дронов не уничтожил технику ВС РФ, то она вскоре разнесла бы украинскую позицию, уверяет оператор с позывным "Ципа".

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Воины 47 бригады Воооруженных сил Украины с помощью дронов уничтожили три российских танка на передовой. Пресс-служба подразделения опубликовала видеоролик на официальной странице в Facebook.

Во время контрнаступления аэроразведчики заметили танки ВС РФ, которые стреляли в сторону защитников Украины. Операторы роты ударных БПЛА превратили бронетехнику противника в металлолом несколькими меткими ударами.

Как рассказал боец с позывным "Ципа", сначала он через камеру FPV-дрона увидел один танк, выезжающий из лесопосадки, а затем еще два, орудия которых были направлены в сторону украинских позиций. Он поочередно направил беспилотники к целям, добивая пораженную технику при необходимости.

"Грубо говоря, мы остановили весь штурм. Если бы не наш экипаж с дронами и "камикадзе", танчики дальше бы обстреливали дорогу, никакая техника бы не проехала, и посадку, где были наши, просто бы разнесли", — прокомментировал "Ципа". — "FPV-дроны помогают останавливать штурмы. Mavic полетел, увидел, что продвигается пехота противника — пару дронов туда "ляпнул", и они уже сто процентов никуда дальше не пойдут".

Недавно FPV-дрон уничтожил российский танк Т-80 на Донбассе. Беспилотник под управлением оператора из специального подразделения Национальной гвардии "Омега" нанес удар по бронетехнике в районе Великой Новоселки, в результате чего детонировал боекомплект, а саму машину разорвало на части.

Писали также, как дрон ВСУ взорвал российский танк Т-72Б изнутри. Оператор сумел забросить гранату в открытый люк.