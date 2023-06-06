"Мангал не спас": оператор дрона ВСУ уничтожил танк Т-72Б изнутри (видео)

Беспилотник сбросил гранату в открытый люк и одним метким ударом лишил оккупантов дорогой техники.

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Оператор Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожил российский танк Т-72Б в Донецкой области. Видеозаписью атаки поделился в Telegram народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

По информации нардепа, воины 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка заметили на передовой танк, который оккупанты бросили посреди проселочной дороге. Используя беспилотник с самодельной системой сброса боеприпасов оператор отправил ручную гранату F-1 прямо в открытый люк под башней, где она и взорвалась.

"И мангал на башне не спас", — отметил Юрий Мысягин, обратив внимание на металлическую решетку в верхней части танка, которая должна защищать его ударов с воздуха.

Как можно заменить на видео, после взрыва Т-72Б загорелся изнутри и получил значительные повреждения. Теперь россияне точно не смогут забрать боевую машину, чтобы отремонтировать и вернуть в строй.

Недавно писали, что ВСУ с помощью гранаты уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Дрон 5-й штурмовой бригады под управлением оператора забросил боеприпас в люк.

Сообщали также, как украинские военные дроном уничтожили танк ВС РФ под Авдеевкой. Тогда им понадобилось около 15 гранат M430A1 HEDP, чтобы нанести машине существенные повреждения и поджечь ее.