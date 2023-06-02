Минус $200 000: дроны ВСУ эффектно уничтожили российскую БМП под Авдеевкой (видео)

Украинским воинам понадобилось 15 гранат, чтобы разбомбить и сжечь боевую машину, но оно того стоило.

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Воины 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дрона полностью уничтожили БМП-1 оккупантов на Авдеевском направлении. Подразделение отчиталось об успешной атаке на своем канале в Telegram.

В ролике видно, как брошенная российская БМП стоит на повороте проселочной дороги. Операторы ВСУ заметили боевую машину и попытались ее уничтожить, забросав боеприпасами с дронов. Им понадобилось как минимум 15 гранат, чтобы вражеская бронетехника получила критические повреждения и загорелась.

Аналитики группы Ukraine Weapons Tracker в Twitter уточнили, что атака дронов на БМП-1 состоялась в районе Опытного Донецкой области. Бойцы 110-й ОМБр использовали 40-мм противотанковые гранаты M430A1 HEDP американского производства.

Таким образом боевая машина пехоты полностью выведена из строя, россияне не смогут ее отремонтировать и снова вернуть в строй. По данным Forbes, стоимость БМП-1 колеблется от $150 000 до $200 000 в зависимости от комплектации.

Ранее показывали, как дроны-камикадзе ВСУ взорвали БМП-3 вместе с оккупантами. Операторам 72-й ОМБр понадобилось три БПЛА, чтобы поджечь боевую машину и вывести ее из строя.

Ранее бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", показал российский БМП, уничтоженный дронами ВСУ. Операторы сбросили на нее два снаряда, от взрыва которых загорелся топливный бак.