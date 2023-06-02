Мінус $200 000: дрони ЗСУ ефектно знищили російську БМП під Авдіївкою (відео)

Українським воїнам знадобилося 15 гранат, щоб розбомбити та спалити ворожу бойову машину, але воно того варте.

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Воїни 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою дрона повністю знищили БМП-1 окупантів на Авдіївському напрямку. Підрозділ звітував про успішну атаку на своєму каналі в Telegram.

У ролику видно, як кинута російська БМП стоїть на повороті путівця. Оператори ЗСУ помітили бойову машину та спробували її знищити, закидавши боєприпасами з дронів. Їм знадобилося щонайменше 15 гранат, щоб ворожа бронетехніка отримала критичні ушкодження та спалахнула.

Аналітики групи Ukraine Weapons Tracker у Twitter уточнили, що атака дронів на БМП-1 відбулася в районі Опитного Донецької області. Бійці 110-го ОМБр використовували 40-мм протитанкові гранати M430A1 HEDP американського виробництва.

Таким чином, бойова машина піхоти повністю виведена з ладу, росіяни не зможуть її відремонтувати і знову повернути в дію. За даними Forbes, вартість БМП-1 коливається від $150 000 до $200 000, залежно від комплектації.

Раніше показували, як дрони-камікадзе ЗСУ підірвали БМП-3 разом із окупантами. Операторам 72-ї ОМБр знадобилося три БПЛА, щоб підпалити бойову машину та вивести її з ладу.

Раніше бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", показав російський БМП, знищений дронами ЗСУ. Оператори скинули на неї два снаряди, від вибуху яких спалахнув паливний бак.