Наступ провалився: генерал ЗСУ показав знищення БМП РФ під Авдіївкою (відео)

Як розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, українські захисники не залишають шансів окупантам, знищуючи техніку та живу силу ворога.

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На Авдіївському напрямку росіяни продовжать вести спроби наступу, але завдяки злагодженим діям Сил оборони окупанти зазнають невдачі. Про це 25 травня розповів оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Сили оборони знищують ворога, жодних успіхів у росіян немає", — заявив Тарнавський.

Також генерал опублікував відео, де українські захисники знищили бойову машину піхоти (БМП) російських окупантів. На кадрах видно, що українські бійці за допомогою дрона скинули два снаряди на ворожу техніку. Після точного влучання в паливний бак БМП загорівся, а через якийсь час стався вибух.

Нагадаємо, 24 травня бійці із 30-ї окремої механізованої бригади показали, як знищують бетонні опорні пункти російських військ під час наступальних дій.

Також 24 травня у СБУ показали, як українські спецназівці знищують важку бронетехніку росіян. Бійці також атакували та знищили вантажівки, які перевозили ворожу піхоту та боєприпаси.