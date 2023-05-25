Наступление провалилось: генерал ВСУ показал уничтожение БМП РФ под Авдеевкой (видео)

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, украинские защитники не оставляют шансов оккупантам, уничтожая технику и живую силу врага.

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На Авдеевском направлении россияне продолжат вести попытки наступления, но благодаря слаженным действиям Сил обороны оккупанты терпят неудачу. Об этом 25 мая рассказал оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Силы обороны уничтожают врага, никаких успехов у россиян нет", — заявил Тарнавский.

Также генерал опубликовал видео, на котором украинские защитники уничтожили боевую машину пехоты (БМП) российских оккупантов. На кадрах видно, что украинские бойцы с помощью дрона сбросили два снаряда на вражескую технику. После точного попадания в топливнык бак БМП загорелся, а через какое-то время произошел взрыв.

Напомним, 24 мая бойцы из 30-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают бетонные опорные пункты российских войск во время наступательных действий.

Также 24 мая в СБУ показали, как украинские спецназовцы уничтожают тяжелую бронетехнику россиян. Бойцы также атаковали и уничтожили грузовики, которые перевозили вражескую пехоту и боеприпасы.