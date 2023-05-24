Вантажівки, піхота і БПЛА: в СБУ показали, як знищують на ходу техніку РФ (відео)

Серію успішних ударів по окупантах із ЗС РФ за допомогою дронів-камікадзе провели фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

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Бійці Служби безпеки України успішно застосовують дрони-камікадзе проти техніки російських загарбників. Відео відповідно роботи опублікувала пресслужба відомства.

На відео можна побачити ліквідацію тяжкої броньованої техніки. Також українські спецпризначенці ліквідують вантажівки з піхотою та боєприпасами. Вдалося навіть вивезти з ладу ворожий безпілотник, що вдається зробити не так часто.

Серію ударів по окупантах із допомогою дронів-камікадзе провели фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

"Це лише невелика частина роботи наших воїнів. To be continued…" — ідеться в дописі.

Завдання та функції Центру спеціальних операцій "А"

Історія Центру розпочалася 23 червня 1994 року. Саме тоді підрозділ розпочав роботу. Бійці правоохоронної структури протидіють тероризму, здійснюють захист учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України. Вони реалізують забезпечення оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів, процесуальних дій, а також активно протидіють розвідувально-диверсійним групам іноземних держав. Бійці Центру мають надзвичайно високий рівень підготовки, тому пройти вишкіл і опинитися в лавах підрозділу зможе не кожен охочий.

Нагадаємо, 19 травня бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців показали, як за допомогою дронів камікадзе знищили російську БМП-3. Бойова машина окупантів їхала по шляху біля лісосмуги, коли її помітили оператори безпілотників ЗСУ: доки один із них спостерігав збоку, другий вирушив в атаку. FPV-дрон із кумулятивним зарядом вилетів назустріч БПМ, врізався в башту й вибухнув.

Також 24 травня військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади показали, як дрон-бомбардувальник ЗСУ підірвав склад окупантів із боєприпасами. Усього одна граната значно послабила бойовий потенціал російської армії.