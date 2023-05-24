Погано сховали: дрон-бомбардувальник ЗСУ підірвав склад окупантів із боєприпасами (відео)

Усього одна граната значно послабила бойовий потенціал російської армії.

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Військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ України вдало атакувала російський склад із боєприпасами на передовій. Пресслужба підрозділу розмістила відеозапис на сторінці у Facebook.

Оператор БПЛА із 66-ї бригади помітив на позиції окупантів у лісосмузі схованку, де вони сховали велику кількість боєприпасів. Він влучно скинув туди гранату, закріплену на дроні, і спровокував потужний вибух, який було видно здалеку.

"Народна мудрість говорить: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути", — прокоментували представники Сухопутних військ.

Військові не розкривають, чи постраждали внаслідок вибуху російські військові. Зате вони точно втратили значну кількість боєприпасів, найімовірніше, мін, гранат чи артилерійських снарядів.

Нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів ЗС РФ за допомогою дрону-камікадзе. Оператор направив БПЛА точно до будівлі, де розмістилися окупанти, і вибухнув.

У березні з'явилося відео, як дрон ЗСУ підірвав російський МТ-ЛБ із артилерійськими боєприпасами. Оператор 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка помітив машину, що займає бойову позицію, і вразив її, поки окупанти не встигли вивантажити снаряди.