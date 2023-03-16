Не встигли вивантажити боєкомплект: дрон ЗСУ підірвав гранатою російську МТ-ЛБ (відео)

Після успішного нальоту снаряди здетонували і машина згоріла, що завадило росіянам вести вогонь по українцям.

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Ударний безпілотник збройних сил України зміг знищити легкий броньований багатоцільовий транспортер (МТ-ЛБ) російської армії разом із артилерійськими боєприпасами. Відеозаписом поділився у Telegram український військовослужбовець Павло Петриченко.

15 березня бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка помітили російську МТ-ЛБ, яка займала вогневу позицію. Як уточнив народний депутат Юрій Мисягін, це сталося у районі Старомихайлівки Донецької області.

Судячи з відео, машина тягла артилерійську зброю. Дрон DJI з лінійки Mavic вистежив техніку в лісопосадці та скинув на неї кілька кумулятивних гранат М430А1. Росіяни не встигли вивантажити боєкомплект, тому удари призвели до детонації снарядів та спалаху самої МТЛБ.

Раніше ЗСУ показали, як дрон добив російський БМП після удару ПТРК. Екіпаж встиг втекти, але граната остаточно знищила техніку, щоб окупанти не змогли її забрати та відновити для подальших бойових дій.

Писали також, як один дрон ЗСУ вразив 30 одиниць російської техніки. Під час останнього бойового вильоту БПЛА закидав гранатами танк та бойову машину десанту, але після цього окупанти підстрелили його у повітрі.

У лютому ветеран ЗСУ з позивним "Скиба" розповів, що за допомогою дронів знищив понад 500 російських військових. Він практично щодня здійснює вильоти та витрачає по ящику гранат.