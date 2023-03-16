Не успели выгрузить боекомплект: дрон ВСУ взорвал гранатой российскую МТ-ЛБ (видео)

После успешного налета снаряды сдетонировали и машина сгорела, что помешало россиянам вести огонь по украинцам.

Related video

Ударный беспилотник вооруженных сил Украины смог уничтожить легкий бронированный многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ) российской армии вместе с артиллерийскими боеприпасами. Видеозаписью поделился в Telegram украинский военнослужащий Павел Петриченко.

15 марта бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка заметили российскую МТ-ЛБ, которая занимала огневую позицию. Как уточнил народный депутат Юрий Мысягин, это произошло в районе Старомихайловыки Донецкой области.

Судя по видео, машина тащила артиллерийское орудие. Дрон DJI из линейки Mavic выследил технику в лесопосадке и сбросил на нее несколько кумулятивных гранат М430А1. Россияне не успели выгрузить боекомплект, поэтому удары привели к детонации снарядов и возгоранию самой МТЛБ.

Ранее ВСУ показали, как дрон добил российский БМП после удара ПТРК. Экипаж успел сбежать, но граната окончательно уничтожила технику, чтобы оккупанты не смогли ее забрать и восстановить для дальнейших боевых действий.

Писали также, как один дрон ВСУ поразил 30 единиц российской техники. Во время последнего боевого вылета БПЛА забросал гранатами танк и боевую машину десанта, но после этого оккупанты подстрелили его в воздухе.

В феврале ветеран ВСУ с позывным "Скыба" рассказал, что с помощью дронов уничтожил более 500 российских военных. Он практически ежедневно совершает вылеты и тратит по ящику гранат.