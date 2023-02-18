Ветеран ВСУ уничтожил более 500 россиян "свадебными" дронами: как это было (видео)

23-летний воин Андрей с позывным "Скыба" рассказал, что ежедневно совершает около 50 вылетов и сбрасывает по ящику гранат на позиции оккупантов.

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Украинский военнослужащий из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей с позывным "Скыба" за год вывел из строя более 500 российских солдат с помощью дронов. О результатах своей работы он рассказал YouTube-каналу "Бутусов Плюс".

Еще до полномасштабной войны 23-летний "Скыба" стал кадровым военным, а в 2019 году научился управлять дронами. Сейчас он запускает в небо квадрокоптеры DJI Mavic 3, чтобы вести разведку, корректировать огонь и самостоятельно поражать оккупантов, сбрасывая гранаты с воздуха. Он поделился, что на такие атаки в день уходит примерно ящик гранат, но порой оператор теряет и несколько БПЛА. По подсчетам военнослужащего, летом он совершал до 50 вылетов в день, зимой — меньше, поскольку темнеет раньше.

Андрей уверяет, что "свадебные" дроны являются весьма точным и эффективным оружием на передовой. Доказательством этого служат видеозаписи атак, снятые на камеры тех самых "Мавиков". Сброшенные гранаты залетают в российские окопы и взрываются рядом с солдатами, уничтожая их или нанося серьезные ранения.

"Куча смертей на этих руках. Когда-то вел подсчет, но потом сбился и перестал. Но там уже намного более 500, если не считать корректировку минометов и тому подобное, просто сбросом гранат. Бывало, когда штурмы отбивали, то 20 в день накрывали", — поделился оператор.

Он поделился, что кроме бомбардировки DJI Mavic 3 решает множество других задач на поле боя, помогая защищать Украину от оккупантов. Однажды с помощью такого квадрокоптера операторы помогли корректировать огонь группы пехоты ВСУ. Российские солдаты приближались к позиции на расстоянии 15-20 метров, а "Скыба" подсказывал украинским автоматчикам, куда стрелять.

В январе появилось видео, как дроны ВСУ взорвали гранатами пятерых россиян на передовой. Операторы заметили группу ВС РФ в окопе и метко забросали их гранатами с воздуха.

Помимо бомбардировщиков, украинские военные атакуют россиян маленькими дронами-камикадзе. Несколько дней назад 35-й бригады морской пехоты показали, как собирают летательные аппараты стоимостью $500, способные уничтожить даже танк за миллионы долларов.