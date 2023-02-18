Ветеран ЗСУ знищив понад 500 росіян "весільними" дронами: як це було (відео)

23-річний воїн Андрій із позивним "Скиба" розповів, що щодня здійснює близько 50 вильотів та скидає по ящику гранат на позиції окупантів.

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Український військовослужбовець із 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Андрій із позивним "Скиба" за рік вивів з ладу понад 500 російських солдатів за допомогою дронів. Про результати своєї роботи він розповів YouTube-каналу "Бутус Плюс".

Ще до повномасштабної війни 23-річний "Скиба" став кадровим військовим, а у 2019 році навчився керувати дронами. Зараз він запускає в небо квадрокоптери DJI Mavic 3, щоб вести розвідку, коригувати вогонь та самостійно вражати окупантів, скидаючи гранати з повітря. Він поділився, що на такі атаки в день виходить приблизно ящик гранат, але часом оператор втрачає і кілька БПЛА. За підрахунками військовослужбовця, влітку він робив до 50 вильотів на день, узимку — менше, оскільки темніє раніше.

Андрій запевняє, що "весільні" дрони є дуже точною та ефективною зброєю на передовій. Доказом цього є відеозаписи атак, зняті на камери тих самих "Мавіків". Скинуті гранати залітають у російські окопи і вибухають поряд із солдатами, знищуючи їх чи завдаючи серйозних поранень.

"Купа смертей на цих руках. Колись вів підрахунок, але потім збився і перестав. Але там уже набагато більше 500, якщо не брати до уваги коригування мінометів тощо, просто скиданням гранат. Бувало, коли штурми відбивали, то 20 на день накривали", — поділився оператор.

Він поділився, що, окрім бомбардування, DJI Mavic 3 вирішує безліч інших завдань на полі бою, допомагаючи захищати Україну від окупантів. Якось за допомогою такого квадрокоптера оператори допомогли коригувати вогонь групи піхоти ЗСУ. Російські солдати наближалися до позиції на відстані 15-20 метрів, а "Скиба" підказував українським автоматникам, куди стріляти.

У січні з'явилося відео, як дрони ЗСУ підірвали гранатами п'ятьох росіян на передовій. Оператори помітили групу ЗС РФ в окопі та влучно закидали їх гранатами з повітря.

Окрім бомбардувальників, українські військові атакують росіян маленькими дронами-камікадзе. Кілька днів тому 35-та бригада морської піхоти показала, як збирає літальні апарати вартістю $500, здатні знищити навіть танк за мільйони доларів.