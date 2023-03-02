Боевой дрон ВСУ поразил 30 единиц российской техники: танки и БМД (видео)

Во время последнего вылета БПЛА успешно атаковал танк и БМД ВС РФ, но был подбит оккупантами.

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Украинский дрон уничтожил более 30-ти единиц российской техники и был сбит в бою. Историю летательного аппарата общественная организация "Аэроразведка" рассказала в Facebook, опубликовав видеозапись последнего вылета.

Беспилотник с названием "Пылающий Швайнокарась" выполнил множество успешных боевых вылетов, уничтожая вражеские танки и другие машины ВС РФ. Недавно оператор отправил БПЛА, чтобы взорвать российский танк, и он успешно справился со своей задачей, сбросив по цели три снаряда. После этого беспилотник также выследил и поразил вражескую машину десанта.

"Экипаж отработал филигранно. Но когда целился уже по другой цели, был подбит вражеским огнем на поле боя", — отметила "Аэроразведка".

На видеозаписи можно заметить, что в какой-то момент от дрона полетели искры. Он потерял управление и начал терять скорость, и вскоре передача сигнала оборвалась.

Общественная организация "Аэроразведка" собирает для украинских военных дроны-бомбардировщики R-18 собственной разработки. Октакоптеры оснащены тепловизорами, поднимают противотанковые гранаты РКГ-3 и мощные бомбы РКГ-1600, они предназначены специально для уничтожения техники. К примеру, около месяца назад дроны R-18 поразили в Донецкой области БМП-2, БМП-3, БТР-80, танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А.

Недавно также писали, как обстрелянный дрон R18 смог вернуться на базу, несмотря на повреждения. Во время миссии он он уничтожил российский БМП, но после этого получил пулю в аккумулятор. По словам военных, в среднем R18 переживают около десяти вылетов, каждый из которых лишает оккупантов одной или нескольких единиц техники.