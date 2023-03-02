Бойовий дрон ЗСУ уразив 30 одиниць російської техніки: танки та БМД (відео)

Під час останнього вильоту БПЛА успішно атакував танк та БМД ЗС РФ, але був підбитий окупантами.

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Український дрон знищив понад 30 одиниць російської техніки і був збитий у бою. Історію літального апарату громадська організація "Аеророзвідка" розповіла у Facebook, опублікувавши відеозапис останнього вильоту.

Безпілотник під назвою "Палаючий Швайнокарась" виконав безліч успішних бойових вильотів, знищуючи ворожі танки й інші машини ЗС РФ. Нещодавно оператор відправив БПЛА, щоб підірвати російський танк, і він успішно впорався зі своїм завданням, скинувши по цілі три снаряди. Після цього безпілотник також вистежив та уразив ворожу машину десанту.

"Екіпаж відпрацював філігранно. Але коли цілився вже по іншій цілі, був підбитий ворожим вогнем на полі бою", — зазначила "Аеророзвідка".

На відеозаписі можна побачити, що в якийсь момент від дрона полетіли іскри. Він втратив керування і почав втрачати швидкість, і невдовзі передавання сигналу обірвалося.

Громадська організація "Аеророзвідка" збирає для українських військових дрони-бомбардувальники R-18 власної розробки. Октакоптери оснащені тепловізорами, піднімають протитанкові гранати РКГ-3 та потужні бомби РКГ-1600, вони призначені спеціально для знищення техніки. Наприклад, майже місяць тому дрони R-18 уразили в Донецькій області БМП-2, БМП-3, БТР-80, танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А.

Нещодавно також писали, як обстріляний дрон R18 зміг повернутися на базу, незважаючи на пошкодження. Під час місії він знищив російський БМП, але після цього отримав кулю в акумулятор. За словами військових, у середньому R18 переживають приблизно десять вильотів, кожен з яких позбавляє окупантів однієї чи кількох одиниць техніки.