Командная работа: дрон ВСУ взорвал гранатой российскую БМП после удара ПТРК (видео)

Экипаж успел сбежать, однако боевую машину оккупантам восстановить уже не удастся.

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Украинские военные полностью уничтожили российскую боевую машину пехоты с помощью дрона-бомбардировщика. Видеоролик опубликовал в Telegram народный депутат Украины Юрий Мысягин.

На записи видно, как российская БМП-1 с названием борта "Лиса 826 Z" едет по полю боя, и в это время в нее прилетает выстрел из противотанкового ракетного комплекса. Члены экипажа выбрались наружу из дымящейся машины и, вероятно, сбежали, оставив технику на произвол судьбы.

Вскоре к БМП подлетел украинский беспилотник с гранатой, которую оператор метко сбросил в открытый люк. После взрыва машина загорелась и окончательно вышла из строя, поэтому россияне не смогут забрать ее, отремонтировать и снова отправить в бой.

Добивание брошенной техники с помощью дронов стала популярной тактикой Вооруженных сил Украины. В феврале 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показала, как беспилотник уничтожил БМП на авдеевском направлении в Донецкой области. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронетехники, но были разбиты.

Сообщали также об украинском дроне, который уничтожил более 30-ти единиц российской техники. БПЛА под названием "Пылающий Швайнокарась" поражал гранатами вражеские танки и боевые машины десанта, но недавно был сбит во время боевого вылета.

Недавно 72-я ОМБр показала, как их дроны-бомбардировщики уничтожают российские танки на передовой. Толстая броня далеко не всегда спасает технику от взрыва гранат, попадающих в открытые люки и другие уязвимые места.