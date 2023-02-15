ВСУ показали, как дрон уничтожает технику оккупантов в Донецкой области (видео)

БПЛА добил российскую технику, сбросив две гранаты, в результате машина загорелась и была уничтожена.

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Военнослужащие из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили российскую бронетехнику в Донецкой области с помощью ударных дронов. Они показали видеозапись ударов в Facebook.

Тридцать шестая ОБМП поделилась видео, на котором видно как недавно ВСУ отразили очередной штурм российской армии на передовой. Украинские экипажи дронов устроили налет на боевую машину пехоты, которая остановилась посреди грунтовой дороги. В ролике можно заметить рядом с БМП тело солдата ВС РФ, вероятно, он погиб во время предыдущего удара. Дрон добил российскую технику, сбросив две гранаты, в результате машина загорелась и была уничтожена.

"Горящая российская военная техника уже стала вещью, на которую украинцы могут смотреть вечно", — прокомментировали морские пехотинцы в описании.

Ранее писали, что ВС РФ стремятся прорвать оборону ВСУ к югу от Авдеевки и взять город в оперативное окружение. Оккупанты бросили большие силы на штурм Водяного, Опытного и Невельского. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что бои на этом направлении усливаются.

В начале февраля украинские морпехи показали, как держат россиян в страхе с помощью ударных дронов в Донецкой области. Операторы 501 Отдельного батальона морской пехоты устраивают бомбардировки, уничтожая пехоту гранатами.