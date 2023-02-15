ЗСУ показали, як дрон знищує техніку окупантів у Донецькій області (відео)

БПЛА добив російську техніку, скинувши дві гранати, в результаті машина спалахнула і була знищена.

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Військовослужбовці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили російську бронетехніку в Донецькій області за допомогою ударних дронів. Вони показали відеозапис ударів у Facebook.

Тридцять шоста ОБМП поділилася відео, на якому видно, як нещодавно ЗСУ відбили черговий штурм російської армії на передовій. Українські екіпажі дронів влаштували наліт на бойову машину піхоти, яка зупинилася посеред ґрунтової дороги. У ролику можна побачити поруч із БМП тіло солдата ЗС РФ, ймовірно, він загинув під час попереднього удару. Дрон добив російську техніку, скинувши дві гранати, в результаті машина спалахнула і була знищена.

"Палаюча російська військова техніка вже стала річчю, на яку українці можуть дивитися вічно", — прокоментували морські піхотинці в описі.

Раніше писали, що ЗС РФ прагнуть прорвати оборону ЗСУ на південь від Авдіївки та взяти місто до оперативного оточення. Окупанти кинули великі сили на штурм Водяного, Опитного та Невельського. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш наголосив, що бої на цьому напрямку посилюються.

На початку лютого українські морпіхи показали, як тримають росіян у страху за допомогою ударних дронів у Донецькій області. Оператори 501 окремого батальйону морської піхоти влаштовують бомбардування, знищуючи піхоту гранатами.