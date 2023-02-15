Спроба оточення: ЗС РФ прагнуть прорвати оборону на південь від Авдіївки, — МВА

За словами Віталія Барабаша, противник, у спробі взяти місто в оперативне оточення, спрямував великі сили на населені пункти Водяне, Опитне та Невельське.

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Російські війська намагаються провести наступальну операцію на південь від Авдіївки з метою взяти до оперативного оточення місто. Як повідомив 15 лютого в ефірі телеканалу "Київ" голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш, противник штурмує населені пункти Водяне, Опитне та Невельське.

"Якщо дивитися на південь від міста, то вони не залишають спроб оточити Авдіївку. І максимум своїх зусиль вони направили на Водяне, Опитне, Невельське. Це напрямок оточити місто з півдня", — розповів Барабаш.

За його словами, у самій Авдіївці стало "трохи тихіше", але це не означає, що росіяни перестали атакувати — вони перемістилися на лінію оборони навколо міста.

"Авдіївський напрямок вкотре розгорається. Це видно і за зведеннями Генерального штабу, і ми це відчуваємо на собі", — зазначив чиновник.

[ + – ] Авдіївський напрямок. Лінія фронту на 15 лютого

Спроби окупантів атакувати населені пункти на південь від Авдіївки підтверджують і в Генштабі ЗСУ. За даними пресслужби від 15 лютого, противник минулої доби обстріляв 30 населених пунктів у напрямку Авдіївки та Шахтарська.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка Донецької області", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, минулої доби бійці Сил оборони знищили ворожий пункт управління, 2 станції радіоелектронної боротьби і 6 складів з боєприпасами. За інформацією генштабу ЗСУ від 15 лютого, російська армія зазнає великих втрат, і щоб їх приховати спалює тіла загиблих солдатів у районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 15 лютого розповів, що Збройні сили РФ продовжують атакувати Бахмут та Вугледар Донецької області для того, щоб хоч якось відтермінувати контрнаступ української армії. За його словами, незважаючи на зусилля росіян, контрнаступ ЗСУ відбудеться.