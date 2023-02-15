Попытка окружения: ВС РФ стремятся прорвать оборону к югу от Авдеевки, — ГВА

По словам Виталия Барабаша, противник, в попытке взять город в оперативное окружение, направил большие силы на населенные пункты Водяное, Опытное и Невельское.

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Российские войска пытаются провести наступательную операцию к югу от Авдеевки с целью взять в оперативное окружение город. Как сообщил 15 февраля в эфире телеканала "Київ" глава городской военной администрации Виталий Барабаш, противник штурмует населенные пункты Водяное, Опытное и Невельское.

"Если смотреть южнее города, то они не оставляют попыток окружить Авдеевку. И максимум своих усилий они направили на Водяное, Опытное, Невельское. Это направление окружить город с юга", — рассказал Барабаш.

По его словам, в самой Авдеевке стало "немного тише", но это не значит что россияне перестали атаковать — он переместился на линию обороны вокруг города.

"Авдеевское направление, в очередной раз, разгорается. Это видно и по сводкам Генерального штаба и мы это чувствуем на себе" — отметил чиновник.

[ + – ] Авдеевское направление. Линия фронта на 15 февраля

Попытки оккупантов атаковать населенные пункты южнее Авдеевки подтверждают и в Генштабе ВСУ. По данным пресс-службы от 15 февраля, противник за минувшие сутки обстрелял 30 населенных пунктов в направлении Авдеевки и Шахтерска.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Никольское и Времовка в Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Напомним, за прошедшие сутки бойцы Сил обороны уничтожили вражеский пункт управления, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 6 складов с боеприпасами. По информации генштаба ВСУ от 15 февраля, российская армия несет большие потери, и чтобы их скрыть сжигает тела погибших солдат в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 15 февраля рассказал, что Вооруженные силы РФ продолжают атаковать Бахмут и Угледар Донецкой области для того, чтобы хоть как-то отсрочить контрнаступление украинской армии. По его словам, несмотря на прилагаемые усилия россиян, контрнаступление ВСУ состоится.