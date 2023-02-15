ВСУ за сутки уничтожили пункт управления ВС РФ и 6 складов боеприпасов, — Генштаб (карты)

Российская армия продолжает нести большие потери, но пытается их скрыть, сжигая в оккупированном Крыму тела своих солдат.

Related video

Украинские бойцы за минувшие сутки отразили атаки оккупантов в районе более 20 населенных пунктов. Как сообщила 15 февраля пресс-служба Генштаба ВСУ, Силы обороны нанесли 10 ударов по скоплениям личного состава и военной техники ВС РФ, поразили пункт управления, уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы и 6 складов с боеприпасами.

Со своей стороны противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска.

Между тем российская армия продолжает нести потери, но пытается их скрыть. Стало известно, что в оккупированном Крыму в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района для сокрытия количества погибших россияне сжигают тела своих погибших.

[ + – ] Карта боевых действий в районе Сватово и Лимана, источник: Deep State

[ + – ] Карта боевых действий в районе Донецка, источник: Deep State

"Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно", — говорится в сообщении.

Напомним, самая напряженная ситуация на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По мнению аналитиков Института изучения войны защита этого населенного пункта является стратегически обоснованной, поскольку вынуждает Россию использовать большое количество наемников из ЧВК "Вагнер" и поддерживать их наступления ценными силами воздушно-десантных войск.

Кроме того по словам американского генерала Марка Милли, российские войска на этом направлении несут огромные потери. В ходе брифинга 14 февраля в Брюсселе он заявил, что под Бахмутом сложилась самая плохая ситуация для украинских войск, однако бойцы Сил обороны продолжают удерживать город.