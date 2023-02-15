ВСУ за сутки уничтожили пункт управления ВС РФ и 6 складов боеприпасов, — Генштаб (карты)
Российская армия продолжает нести большие потери, но пытается их скрыть, сжигая в оккупированном Крыму тела своих солдат.
Украинские бойцы за минувшие сутки отразили атаки оккупантов в районе более 20 населенных пунктов. Как сообщила 15 февраля пресс-служба Генштаба ВСУ, Силы обороны нанесли 10 ударов по скоплениям личного состава и военной техники ВС РФ, поразили пункт управления, уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы и 6 складов с боеприпасами.
Со своей стороны противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска.
Между тем российская армия продолжает нести потери, но пытается их скрыть. Стало известно, что в оккупированном Крыму в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района для сокрытия количества погибших россияне сжигают тела своих погибших.
"Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно", — говорится в сообщении.
Напомним, самая напряженная ситуация на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По мнению аналитиков Института изучения войны защита этого населенного пункта является стратегически обоснованной, поскольку вынуждает Россию использовать большое количество наемников из ЧВК "Вагнер" и поддерживать их наступления ценными силами воздушно-десантных войск.
Кроме того по словам американского генерала Марка Милли, российские войска на этом направлении несут огромные потери. В ходе брифинга 14 февраля в Брюсселе он заявил, что под Бахмутом сложилась самая плохая ситуация для украинских войск, однако бойцы Сил обороны продолжают удерживать город.