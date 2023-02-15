ЗСУ за добу знищили пункт управління ЗС РФ та 6 складів боєприпасів, — Генштаб (карти)
Російська армія продовжує зазнавати великих втрат, але намагається їх приховати, спалюючи в окупованому Криму тіла своїх солдатів.
Українські бійці минулої доби відбили атаки окупантів у районі понад 20 населених пунктів. Як повідомила 15 лютого пресслужба Генштабу ЗСУ, Сили оборони завдали 10 ударів по скупченням особового складу та військової техніки ЗС РФ, вразили пункт управління, знищили 2 станції радіоелектронної боротьби та 6 складів з боєприпасами.
Зі свого боку, противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Шахтарська.
Водночас російська армія продовжує зазнавати втрат, але намагається їх приховати. Стало відомо, що в окупованому Криму в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району для приховування кількості жертв росіяни спалюють тіла своїх загиблих.
"Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, найбільш напружена ситуація на фронті в районі Бахмута Донецької області. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, захист цього населеного пункту є стратегічно обґрунтованим, оскільки змушує Росію використовувати велику кількість найманців із ПВК "Вагнер" та підтримувати їх наступ цінними силами повітряно-десантних військ.
Крім того, за словами американського генерала Марка Міллі, російські війська на цьому напрямі зазнають величезних втрат. Під час брифінгу 14 лютого у Брюсселі він заявив, що під Бахмутом склалася найгірша ситуація для українських військ, проте бійці Сил оборони продовжують утримувати місто.