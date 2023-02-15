ЗСУ за добу знищили пункт управління ЗС РФ та 6 складів боєприпасів, — Генштаб (карти)

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат, але намагається їх приховати, спалюючи в окупованому Криму тіла своїх солдатів.

Related video

Українські бійці минулої доби відбили атаки окупантів у районі понад 20 населених пунктів. Як повідомила 15 лютого пресслужба Генштабу ЗСУ, Сили оборони завдали 10 ударів по скупченням особового складу та військової техніки ЗС РФ, вразили пункт управління, знищили 2 станції радіоелектронної боротьби та 6 складів з боєприпасами.

Зі свого боку, противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Шахтарська.

Водночас російська армія продовжує зазнавати втрат, але намагається їх приховати. Стало відомо, що в окупованому Криму в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району для приховування кількості жертв росіяни спалюють тіла своїх загиблих.

[ + – ] Карта бойових дій у районі Сватового та Лимана, джерело: Deep State

[ + – ] Карта бойових дій у районі Донецька, джерело: Deep State

"Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найбільш напружена ситуація на фронті в районі Бахмута Донецької області. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, захист цього населеного пункту є стратегічно обґрунтованим, оскільки змушує Росію використовувати велику кількість найманців із ПВК "Вагнер" та підтримувати їх наступ цінними силами повітряно-десантних військ.

Крім того, за словами американського генерала Марка Міллі, російські війська на цьому напрямі зазнають величезних втрат. Під час брифінгу 14 лютого у Брюсселі він заявив, що під Бахмутом склалася найгірша ситуація для українських військ, проте бійці Сил оборони продовжують утримувати місто.