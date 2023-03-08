"Чтобы меньше беспокоили пехоту": дроны 72-й ОМБр атакуют танки оккупантов (видео)

После взрывов метко сброшенных гранат бронетехника загорается и выходит из строя.

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Ударные дроны 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев уничтожают российские танки и мешают оккупантам наступать. Пресс-служба подразделения опубликовала видеоотчет на своей странице в Facebook.

В ролике показано, как украинские дроны-бомбардировщики атакуют бронетехнику противника, сбрасывая с воздуха гранаты разных типов. Одни удары не нанесли значительных повреждений, но после других танки загорелись — из задней части повалил дым.

Еще одну боевую машину ВС РФ оператор заметил в неподвижном состоянии, можно предположить, что экипаж бросил ее из-за поломки. БПЛА завис прямо и сбросил гранаты. Первый снаряд отскочил от башни и упал на землю, но второй угодил прямо в открытый люк. После взрыва внутри танка начался пожар.

"Кошмарим вражеские танчики, чтобы меньше беспокоили нашу пехоту. Потому что мы нашу пехоту любим, а вражеские танчики — нет", — прокомментировала 72-я ОМБр.

Накануне батальон К-2 из 54 ОМБр ВСУ поразил российский танк, направив дрон-камикадзе прямо в открытый люк. В результате удара боевая техника загорелась, а командир экипажа погиб.

В ночь на 4 марта дроны СБУ уничтожили сразу 8 единиц российской техники. Под бомбардировку попали 5 танков, 2 БМП и грузовик, перевозивший боеприпасы.

Писали также об ударном дроне "Пылающий Швайнокарась", который поразил 30 единиц техники ВС РФ. Во время последней миссии он взорвал танк и боевую машину десанта, но попал под вражеский огонь и потерпел крушение.