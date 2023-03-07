Дрон-камикадзе ВСУ на ходу залетел в открытый люк российского танка и взорвал его (видео)

Беспилотник едва догнал бронетехнику, пока не сел аккумулятор. Судьба экипажа неизвестна, но танк точно вышел из строя.

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Дрон-камикадзе батальона К-2 из 54 Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины залетел в люк российского танка. Военные показали видеозапись атаки на своем канале в Telegram.

Бойцы батальона К-2 запустили FPV-дрон и заметили вражеский танк, едущий по проселочной дороге на Северско-Угледарском направлении. Благодаря подсказкам напарника, оператор направил беспилотник наперехват и успешно догнал его в последний момент — аккумулятор аппарата почти разрядился.

Судя по видео, попасть удалось в люк, который российский военный беспечно открыл во время поездки по зоне боевых действий. Украинские военные сообщают о значительном повреждении боевой машины и ликвидации командира экипажа.

"Удалось попасть не просто в танк – а в открытый люк вражеского танка, направлявшегося на позиции. Бонусом из этого люка торчала голова командира экипажа. Как результат – российский танк нуждается в ремонте, командир экипажа слушает Кобзона, судьба экипажа неизвестна и неинтересна", — отметила пресс-служба батальона.

Это не первый случай, когда мастерство пилота ВСУ позволило вывести из строя боевую технику противника. В феврале появилась информация, что FPV-дрон залетел в открытый люк российского танка, когда командир выглянул поговорить по рации. В результате машина сгорела, хотя экипажу удалось выбраться.

Недавно писали, что украинский дрон "ослепил" росийский танк во время штурма, сбросив гранату прямо на прицел. В итоге экипаж попросту развернул технику и бросился наутек, отказавшись поддерживать пехоту.

35-я бригада морской пехоты ВСУ показала самодельные дроны-камикадзе, которыми уничтожают танки и другую технику ВС РФ в Донецкой области. Квадрокоптеры стоимостью около $200 поднимают боевую часть весом до 1 кг, которая взрывается при столкновении благодаря электродетонатору.