Дрон-камікадзе ЗСУ на ходу залетів у відкритий люк російського танка та підірвав його (відео)

Безпілотник ледве наздогнав бронетехніку, доки сів акумулятор. Доля екіпажу невідома, але танк точно вийшов з ладу.

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Дрон-камікадзе батальйону К-2 із 54 Окремої механізованої бригади Збройних сил України залетів у люк російського танка. Військові показали відеозапис атаки на своєму каналі в Telegram.

Бійці батальйону К-2 запустили FPV-дрон і помітили ворожий танк, що їде путівцем на Сіверсько-Вугледарському напрямку. Завдяки підказкам партнера, оператор направив безпілотник навперейми і успішно наздогнав його в останній момент — акумулятор апарату майже розрядився.

Судячи з відео, потрапити вдалося в люк, який російський військовий безтурботно відкрив під час поїздки зоною бойових дій. Українські військові повідомляють про значне пошкодження бойової машини та ліквідацію командира екіпажу.

"Вдалося потрапити не просто в танк — а у відкритий люк ворожого танка, що прямував на позиції. Бонусом з цього люка стирчала голова командира екіпажу. Як результат — російський танк потребує ремонту, командир екіпажу слухає Кобзона, доля екіпажу невідома і нецікава", — зазначила пресслужба батальйону.

Це не перший випадок, коли майстерність пілота ЗСУ дозволила вивести з ладу бойову техніку супротивника. У лютому з'явилася інформація, що FPV-дрон залетів у відкритий люк російського танка, коли командир визирнув поговорити по рації. В результаті машина згоріла, хоча екіпажу вдалося вибратися.

Нещодавно писали, що український дрон "осліпив" російський танк під час штурму, скинувши гранату прямо на приціл. У результаті екіпаж просто розгорнув техніку і кинувся навтьоки, відмовившись підтримувати піхоту.

35-а бригада морської піхоти ЗСУ показала саморобні дрони-камікадзе, якими знищують танки та іншу техніку ЗС РФ у Донецькій області. Квадрокоптери вартістю близько $200 піднімають бойову частину вагою до 1 кг, яка вибухає під час зіткнення завдяки електродетонатору.