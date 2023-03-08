"Щоб менше турбували піхоту": дрони 72-ї ОМБр атакують танки окупантів (відео)

Після вибухів влучно скинутих гранат бронетехніка спалахує і виходить з ладу.

Related video

Ударні дрони 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищують російські танки та заважають окупантам наступати. Пресслужба підрозділу опублікувала відеозвіт на своїй сторінці у Facebook.

У ролику показано, як українські дрони-бомбардувальники атакують бронетехніку супротивника, скидаючи з повітря гранати різних типів. Одні удари не завдали значних пошкоджень, але після інших танки спалахнули — із задньої частини повалив дим.

Ще одну бойову машину ЗС РФ оператор помітив у нерухомому стані, можна припустити, що екіпаж покинув її через поломку. БПЛА завис прямо та скинув гранати. Перший снаряд відскочив від башти та впав на землю, але другий влучив прямо у відкритий люк. Після вибуху всередині танка почалася пожежа.

"Кошмаримо ворожі танчики, щоб менше турбували нашу піхоту. Тому що ми нашу піхоту любимо, а ворожі танчики — ні", — прокоментувала 72-а ОМБр.

Напередодні батальйон К-2 із 54 ОМБр ЗСУ уразив російський танк, спрямувавши дрон-камікадзе прямо у відкритий люк. Внаслідок удару бойова техніка зайнялася, а командир екіпажу загинув.

У ніч на 4 березня дрони СБУ знищили одразу 8 одиниць російської техніки. Під бомбардування потрапили 5 танків, 2 БМП і вантажівка, що перевозила боєприпаси.

Писали також про ударний дрон "Палаючий Швайнокарась", який уразив 30 одиниць техніки ЗС РФ. Під час останньої місії він підірвав танк і бойову машину десанту, але потрапив під ворожий вогонь і зазнав аварії.