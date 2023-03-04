Дрони СБУ за одну ніч знищили 8 одиниць техніки окупантів: згоріли танки та БМП (відео)

Безпілотники з тепловізорами влучно скинули снаряди, змусивши російські машини горіти на передовій.

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Оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" в ніч із 3 на 4 березня знищили одразу вісім одиниць російської техніки, використовуючи дрони. Служба безпеки України представила відеозвіт про їхню роботу на сторінці у Facebook.

Спецназ СБУ влаштував традиційне нічне полювання на сили ЗС РФ на передовій. Вони запустили дрони з тепловізорами та потужними боєприпасами, здатними пробивати броню. За одну ніч Центр "Альфа" уразив безпілотниками 5 танків, 2 бойові машини піхоти й одну вантажівку з боєкомплектом.

В опублікованому ролику можна спостерігати, як дрони зависають над бойовою технікою ЗС РФ і скидають снаряди точно по цілях. Удари супроводжуються сильними вибухами, після яких машини залишаються горіти. На деякі танки довелося витратити кілька боєприпасів, але результат того вартий.

"Весна прийшла — російська техніка палає ще яскравіше", — зазначила пресслужба СБУ.

Раніше писали, що в ніч проти 2 березня Центр спецоперацій "А" за допомогою дронів підбив шість російських танків на Луганському напрямку. Як запевняє СБУ, всю уражену техніку виведено з ладу.

У січні з'явилося відео, як СБУ за допомогою дрона знищила російську БМП разом із військовими. БПЛА-камікадзе під управлінням оператора з Центру "Альфа" вистежив окупантів і завдав удару, коли ворожі солдати курили поряд із технікою.

У жовтні 2022 року контррозвідники СБУ за допомогою дрона підірвали російський комплекс РЕБ "Сило-01". Нова технологія не змогла захистити себе від двох бомб, які БПЛА скинув прямо над антеною.